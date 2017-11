Oprava a uzavírka. Všude, kam se podíváte

Průjezd hlavním tahem skrz Karvinou je v posledních dnech, zejména v odpoledne dopravní špičce, jen pro silné povahy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Filip Vlček

Nejen, že výpadovka z města v části Ráj, u obchodní zóny, kde je Tesco, Lidl i dvě benzinky, je ucpaná vlivem uzavírky Ciolkovského ulice, která je zkratkou hned do tří městských částí, v pondělí začalo Ředitelství silnic a dálnic s opravou asfaltového povrchu na opačné straně města – na výpadovce na Ostravu.

Jak to tam asi po 14. hodině, kdy čeští a polští řidiči vracejí z práce na šachtách za městem, si asi každý dokáže představit. Opravy tam jsou naplánované do 1. prosince.

To jsou ale jen dopravní problémy, které jsou nejvíce na očích. Lokálně řidiče ve městě trápí také částečně neprůjezdná Slovenská ulice na sídlišti Hranice či opravy v ulici Jurkovičova nebo Cihelní.

Řidiči láteří, že stojí v dlouhých kolonách, cestující zase, že kvůli zácpám jezdí zpožděné autobusy MHD i ty linkové meziměstské.

Policie podle slov své mluvčí Zlatuše Viačkové sleduje, avšak zatím k akutnímu zásahu nebyl důvod. „Policisté z dopravního inspektorátu situaci na silnici mezi univerzitou a obchodní zónou u Teska sledují. Průjezd vozidel je tam skutečně pomalý, ale naštěstí tam nedošlo k nehodám. V takovém případě, by museli převzít řízení dopravy,“ řekla Viačková.

Jako jedno z opatření ke zlepšení průjezdnosti v tomto místě, vidí dočasné uzavření přechodu pro chodce u obchodního domu Tesco. To ale může udělat pouze magistrát.

Jeho pracovníci zatím žádné podobné opatření nepřijali. Naopak se jim nelíbí postup ŘSD, které začalo s opravou silnice na druhé stráně města právě v období, kdy opravy v jiných částech už tak zatěžují dopravu ve městě. Na ŘSD už z města odešla stížnost.

Aby toho nebylo málo, musejí řidiči jedoucí do Doubravy po úzké a klikaté cestě přes Šplúchov. Hlavní tah kolem Dolu ČSA bude kvůli demolici energomostu uzavřená ještě do konce tohoto týdne.

Problém je také dostat se nejkratší cestou z Karviné do Havířova a zpět. To kvůli už půl roku uzavřené křižovatce v Horní Suché, kde se budují hned dvě kruhové křižovatky najednou. Tam by měla uzavírka skončit příští středu. Horší to mají řidiči Petrovic-Závady, kteří chtějí jet do Orlové, Most přes železniční trať v Koukolné je stržený a než vyroste nový, potrvá to do jara příštího roku.

No a s komplikacemi musejí tento týden počítat řidiči také v Chotěbuzi, kde sena příjezdové silnici k hraničnímu přechodu opravuje vozovka a omezení je také na dálnici I/48 směrem na Frýdek-Místek. V sobotu by však opravy měly skončit.