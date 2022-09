„Máme pochopitelně obrovskou radost. Je vidět, že naše snažení lidé ocení a nás to motivuje do další práce,“ okomentoval výsledek soutěže, kterou vyhlašuje už 11 let Institut pro památky a kulturu, Radim Kravčík ze spolku S. O. S. Karviná.

V Karviné se koná Den otevřených nádražních dveří

Spolku S.O.S. Karviná se před dvěma lety podařilo odkoupit od majitele - Správy železnic – nádražní objekt z konce 19. století, který se nachází v Karviné-Novém Městě naproti restauraci Praha. A to díky veřejné sbírce. Budova ale potřebuje opravu, v prvé řadě novou střechu. „Opravu chystáme, ale letos už ji zřejmě nestihneme. Je k tomu potřeba nejen peníze, materiál a řemeslníky, ale také spoustu povolení a razítek,“ říká Kravčík.

Podle aktuálních cen byl nová střecha měla vyjít na zhruba čtvrt milionu korun, takže peníze získané v soutěži MÁME VYBRÁNO pokryjí asi pětinu nákladů. S opravou by se tedy mělo začít na jaře. Kdo by chtěl přispět na záchranu historické budovy, má možnost prostřednictvím stále aktivní sbírky na www.zachranme.karvinskenadrazi,cz

Lidé chtějí podpořit záchranu památek

Na druhé místo v soutěži MÁME VYBRÁNO lidé svým hlasováním posunuli opravu varhan ve Vysokých Studnicích, třetí pozici obsadila záchrana kostela sv. Linharta na Kostelním ostrově (obec Pasohlávky). Institut pro památky a kulturu rozdělil tentokrát mezi finalisty částku ve výši 115 tisíc korun – karvinské nádraží si tak na účet připisuje 44 500 korun, varhany 13 500 korun a kostel sv. Linharta 10 500 korun. Za 11 let existence soutěže MÁME VYBRÁNO tak na oceněné sbírky odeslal Institut už téměř celý jeden milion korun.

Zachrání Karviná staré nádraží? Čas se krátí a peněz ve sbírce stále není dost

„Takový výrazný náskok při hlasování jsme v soutěži ještě neměli. Snad jen Junáci získali v minulosti výraznější náskok u své sbírky na údržbu a rekonstrukci mohyly na Ivančeně, tedy opět Moravskoslezský kraj. Je vidět, že tam žijí opravdoví srdcaři a lidé s láskou k historii. Jen nadšení ovšem nestačí. Všichni lidé kolem nádražní budovy v Karviné museli pro výsledek něco reálně udělat. Je to obdivuhodné. Věřím, že i tento příklad může inspirovat další lidi, kterým památky nejsou lhostejné,“ říká ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák.