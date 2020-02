„Nyní připravujeme zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, dle zákona o veřejných zakázkách. Součástí této soutěže je i dokumentace skutečného provedení stavby, kterou má projekční firma, dle smlouvy, dodat do 15. března,“ uvedl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček.

Historické objekty už téměř 15 let zejí prázdnotou a chátrají. Nejen zvenku, ale hlavně zevnitř. Vlhkost a plísně na každém kroku, všude nepořádek, zbytky zařízení, občas nějaká rozbitá okenní tabulka. V roce 2017 je od původního vlastníka, který od plánů na opravu a vytvoření domu pro seniory, ustoupil.

Jak by domy po opravě měly vypadat, si mohou zájemci prohlédnout na informačních plakátech vylepených v oknech prostředního domu. Seznamují kolemjdoucí s jejich historií a budoucím využitím.

Podle Tomáše Nitry z Národního památkového ústavu jsou všechny domy částečně poškozeny. Někde je nadměrná vlhkost, část střešní krytiny také není ideální.

„Stav těch domů odpovídá tomu, že byly roky neobývané a neudržované. Ale není to nic, co by se nedalo kvalitní rekonstrukcí napravit,“ řekl před časem redakci Deníku.