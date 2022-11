Řidiči, trpělivost! Na tahu Karviná-Český Těšín se teď čeká i desítky minut

Trpělivost. To je to jediné, co může řidičům pomoci při cestě po silnici I/67 mezi Karvinou a Českým Těšínem. Před deseti dny tam silničáři začali s výměnou asfaltového povrchu a i když to po pár dny vypadalo, že průjezd tímto úsek bude bez problémů, situace se změnila.

Při průjezdu městskou část Karviná-Louky se čeká v dlouhých kolonách. Silničáři tam pokládají nový živičný povrch a jezdí se kyvadlově v jednom směru. 22. listopadu 2022. . | Foto: Deník/Tomáš Januszek