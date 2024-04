Dny města Orlové 2024 se konají ve dnech 24. a 25. května na třech scénách. Náměstí 28. října, lesopark a restaurace Letiště, to jsou scény s volným vstupem.

Za platíte za vstup na hlavní dění, které se koná v letním kině. V sobotu 25. května tu od 15.15 hodin vystoupí Dara Rolins, Horkýže Slíže, Olympic, Kapitán Demo a další. Na dbech Orlové dále vystoupí kapely Vitacit, Ahard, LIPO, DJ Roxtar a další.

Pátek 24. 5. 2024

Náměstí 28. října - Vstup volný

14:15 Dechový orchestr Sušanka

16:00 Choker Show ( Choker a Checa cirkusové klaunské duo)

17:00 Mistryně světa v Pole dance Kateřina Jůzová a Lenka Biskupová

18:15 Moravians

20:00 Jaroslav Oláh & Band

21:45 LIPO

23:00 DJ Roxtar

24:00 DJ Patrik Diamond

Sobota 25. 5. 2024

Letňák

Vstupné 150,- v předprodeji | 200,- na místě do naplnění kapacity | děti do 6 let zdarma.

14:15 Dara Rolins

15:45 OLYMPIC

17:15 Kapitán Demo

19:15 Horkýže Slíže

21:00 MARPO & TROUBLEGANG

Lesopark - Vstup volný

14:00 Tlapková patrola

16:30 Hýbání s Týnou a Zdeňkem

Soutěžní cesta: Za pirátským pokladem | Malování na obličej

Náměstí 28. října - Vstup volný

18:00 DJ Kadr

20:00 DJ Daniell

22:00 DJ Psyek & Spoi

24:00 DJ Schooler

Restaurace Letiště - Vstup volný

ROCKOVÁ SCÉNA

17,30 - 18,30 BASTARD

19,00 - 20,00 LAUTR

20,30 - 23,00 AHARD

22,00 - 23,00 VITACIT