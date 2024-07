Odstřel železobetonového kolosu, tyčícího se nad krajinou Orlové, měli na starost pracovníci státního podniku DIAMO. K zemi poslalo 83 metrů vysokou skipovou těžní věž Dolu Lazy zhruba 80 kg trhaviny, které byly rozděleny do tisícovky náloží.



Tisíc náloží v destrukčním řezu

„Nálože budou v takzvaném destrukčním řezu, použili jsme jich přesně tisíc šedesát. Na hmotnost výbušnin to není až tak velké, protože samotné nálože jsou malé. Nicméně bylo potřeba uložit spoustu rozbušek,“ uvedl před demolicí střelmistr Jan Výmola.



Elektronicky programované rozbušky

Na demolici věže použili pyrotechnici poprvé v České republice elektronicky programovatelné rozbušky. Tato metoda je podle nich bezpečnější než použití klasických elektrických rozbušek. „Elektronická rozbuška je řízena čipem uvnitř rozbušky. To zajišťuje přesnost zpoždění a také maximální bezpečnost. Rozbuška nemůže být odpálena žádným jiným zařízením než naším. Výhodou této metody je, že před odstřelem díky čipům víme, že každá rozbuška funguje. Systém totiž kontroluje každou rozbušku zvlášť a dává nám tak zpětnou vazbu, že vše funguje tak jak má,“ doplňuje Maciej Kosowski z Austin Detonator.



Deset sekund

Dominanta orlovského okolí se měla poroučet k zemi přesně v deset hodin. Odstřel měl mírné zpoždění, ale jeho výsledek byl přesně takový, jaký si střelmistři naplánovali. „Ano, vše proběhlo podle plánu. Věž padla do předem připraveného prostoru přesně tak, jak měla,“ poznamenal tiskový mluvčí podniku DIAMO Tomáš Indrei.

Pád věže trval přesně deset sekund. Vše následně zahalil černý oblak dýmu a prachu.



Co bude se zbytky věže?

Po demolici skipové věže pak do areálu nastoupí dělníci, kteří materiál roztřídí na recyklovatelný šrot nebo betonový, resp. cihelný recyklát. Státní podnik DIAMO pak v dalších etapách bude pokračovat v sanaci a revitalizaci celého území, a to demolicemi dalších staveb a budováním ohlubňových povalů nad jámami. Podle plánů by sanace a rekultivace Dolu Lazy měla skončit na konci roku 2026. „V podstatě by tady měla být louka se třemi vybetonovanými povaly v místě někdejších jam, připravená jako brownfield pro případného zájemce,“ doplnil plány státního podniku DIAMO ředitel Ludvík Kašpar.



Dnes již bývalý Důl Lazy

Odstřel skipové těžní věže je dalším stupněm likvidace dnes již bývalého Dolu Lazy, na kterém se netěží uhlí téměř pět let. Samotná likvidace jam začala v roce 2021. Zasypány na úroveň terénu jsou už všechny tři jámy. Zatímco zásyp dvou byl proveden hlušinou, jámu číslo 5 jsme museli vybetonovat podle projektu jako budoucí plynovou jámu, což trvalo zhruba rok a půl.

„Za 130 let existence Dolu Lazy se zde vytěžilo 146 milionů tun kvalitního černého uhlí. Těžba tady skončila před pěti lety a od té doby z areálu bývalého dolu zmizela už třetina staveb. Další budou následovat. V areálu nakonec zůstane pouze ocelová kozlíková těžní věž jámy č. 2. Její zachování si vyžádali zástupci Památkového ústavu,“ říká Jiří Golasowski, náměstek z odštěpného závodu DARKOV.

Likvidace dolů je finančně velmi náročná. Náklady na sanaci právě na Dole Lazy se v posledních dvou letech pohybovaly okolo 135 milionů korun ročně. Letos by měly klesnout na zhruba 77 milionů.