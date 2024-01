Přestože dnešní děti podléhají pokušení v podobě zábavní elektrotechniky a zároveň mají ztížené podmínky kvůli rozmáhající se zástavbě v místech, kde mnohdy sáňkovali či bobovali jejich rodiče, stále se najdou místa sáňkařům a bobařům zaslíbená. Jedno takové mají v Orlové – jmenuje se příznačně Orlí kaňon.

Orlí kaňon v Orlové je ráj pro sáňkaře a bobaře | Video: Deník/Petr Jiříček

Malý přírodní park mezi orlovskými paneláky, který byl v minulosti vybudován pomocí dotací a poté dlouhou dobu chátral, změnil podobu už několikrát. Pryč je dřevěný most, který spojoval obě strany údolí, či dětská „lanovka“. Ale pryč je také doba, kdy zde ve velkém řádili vandalové a stahovaly se zde pochybné existence. Před pár lety zde došlo v rámci participativního rozpočtu k vybudování herních prvků a do Orlího kaňonu, jak se místo nazývá, se opět začaly stahovat děti a jejich rodiče.

V zimě, když nasněží, však Orlí kaňon plní dlouhé roky svou funkci pořád stejně. Sáňkařům a bobařům skýtá ideální místo pro zimní radovánky. Děti zde mají na výběr z řady „tratí“, kudy se mohou vrhnout na sáních, bobech, lopatách či talířích dolů. Někteří využívají jízdu „střemhlav“ z místního „mamuťáku“, jiní využívají menších svahů nebo kombinaci vícero kopců, kdy průběžně korigují rychlost jízdy a prodlužují jízdní dráhu, a ti nejmenší volí pozvolný svah, kde se pod sněhem skrývá klasický chodník. S ohledem na úbytek vhodných ploch, se zde scházejí sáňkaři a bobaři z širokého okolí.

Rodiče si děti pohlídají z okna

Výhodou pro rodiče z okolních paneláků je skutečnost, že na své už alespoň trochu odrostlé ratolesti vidí přímo z oken a mohou je tak kontrolovat. Oken namířených do Orlího kaňonu z okolních bytů je nespočet. A někdy to přijde i vhod, protože v kaňonu číhá také několik nástrah – ať už stromy rostoucí do cesty či v samotném úpatí několik kamenů, jam či obrubníků, které se pod tenkou vrstvou sněhu snadno skryjí. A také samotné atrakce – kolotoč či prolézačku se skluzavkou.

„Je to naprosto parádní místo. Chodíváme zde v létě, když teď kaňon zútulnili, ale hlavně v zimě. Nejsou to sto i dvousetmetrové svahy jako v mém dětství, ale pořád je to perfektní místo, kam vytáhnout děti a dopřát jim zábavu a pohyb,“ řekla Deníku jedna z matek dohlížející zde na své dítě pouštějící se z uměle vytvořeného kopec na lopatě.

Kromě rodičů zde ale na užívající si děti dohlíží také Golem – zhruba třímetrová kamenná socha tyčící se nad údolím. Nejvíce „práce“ má po odpoledních a během víkendů – to se svahy plní větším či menším počtem dětí dopoledne i po obědě. Vánoce, kdy by měl Golem s hlídáním nejvíc napilno, se zde se sněhem nepotkaly už řadu let.