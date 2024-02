V současné době probíhá dokončení projektové dokumentace na demolici areálu. „Po získání všech potřebných stanovisek a povolení, podá Orlová žádost o dotaci,“ potvrdila vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská s tím, že projektová cena demolice je 66 milionů korun a začít by mohla příští rok za předpokladu, že se na ni městu podaří získat dotaci.

Od záměru pustit se do rekonstrukce areálu zchátralého koupaliště zastupitelé definitivně ustoupili v loňském roce a nyní se připravuje jeho demolici. „Kvůli havarijnímu stavu celého areálu jsme se rozhodli pro odstranění všech budov, včetně bývalé restaurace Golf a minigolfu,“ uvedla starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

Areál nyní navazuje na stávající sportoviště tvořené zimním stadionem, fotbalovými hřišti a tenisovými kurty. Nově zrekonstruovaný prostor doplní in-line dráha, pumptrack, což je uzavřený zvlněný okruh pro jízdu na kole, či koloběžce a přírodní lezecké centrum přirozeně naváže na zrekonstruovaný lesopark. Nebudou zde chybět odpočinkové zóny, páteřní pěší zóna s plochou pro variabilní využití, vše doplněné o vodní prvky a moderní mobiliář.

„Věřím, že nový prostor potěší širokou veřejnost a každá věková skupina si zde najde to své. Snažili jsme se vše navrhnout tak, aby areál využili všichni obyvatelé města, tedy jak maminky s dětmi, tak naše mládež, ale také orlovští senioři, a to od jara do podzimu,“ dodala starostka Orlové.