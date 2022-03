To Bohumín je na tom o dost lépe. Své vklady totiž stihlo město jen několik hodin po vypuknutí války na Ukrajině převést na účty do jiných bank. „Bohumín převedl ze Sberbank ve čtvrtek 24. února částku 45 milionů korun. V této bankovní instituci nám zůstalo pět milionů korun na termínovaném vkladu. Jak a zda město tyto prostředky dostane zpět, bude záležet na ČNB a Sberbank. Podle zákona nemáme vklady pojištěny, to mohou mít jen obce s výnosem z daní do 13 milionů korun,“ vysvětlila mluvčí Bohumína Jana Končítková.

Dvě největší města okresu, tedy Karviná a Havířov, mohou být v naprostém klidu. Karviná služeb Sberbanky nevyužívala vůbec a peníze má uloženy u České spořitelny a Komerční banky.

Havířov má zase podle mluvčí města Rosalie Seidl Pokorné u Sberbank hned dva účty s titěrnými vklady. „Na jednom je 516 korun a na druhém koruna šedesát. Jsou to účty, které máme u této banky už mnoho let a město s nimi nijak nedisponovalo,“ dodala Pokorná.