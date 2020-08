„Aktivní“ oddělení ortopedie kraj coby zřizovatel nemocnice loni v rámci restrukturalizace zdravotní péče zrušil. Část tamních lékařů si vybrala pro své další působení Karvinskou hornickou nemocnici. „Vzhledem ke zvýšenému zájmu jsme se rozhodli pro otevření ortopedické ambulance na území města Orlové. Ambulance je obsazena „orlovskými ortopedy“, kteří tak budou mít blíže ke svým pacientům a ti již nebudou muset za svými lékaři, ke kterým byli zvyklí chodit do ambulance v Orlové, složitě dojíždět,“ vysvětluje zřízení ambulance v Orlové ředitel Hornické nemocnice Tomáš Canibal.

„Měl jsem velkou radost, když se Karvinská hornická nemocnice začala zajímat o vhodné prostory pro ambulanci. Našli jsme prostory na Doubravanu a po dohodě se pustili do práce. Chvilku to trvalo, ale jsem nadšený, že se to povedlo. Lékaři se opět vrátí ke svým pacientům a přímo v místě jejich bydliště. Lidé budou nadšení,“ uvedl starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna.

K TÉMATU

V pondělí 3. srpna byla otevřena nová ortopedická ambulance v prostorách Doubravanu. Nachází se v přízemí budovy bývalého finančního úřadu na masarykově třídě čp. 1000. Ordinujícími lékaři orlovské ortopedie budou lékaři MUDr. Marel Solák, MUDr. Peter Barabas, MUDr. Jan Blahut, MUDr. Petr Dlabaja, MUDr. Dominika Filuš a MUDr. Ivo Kantor. Ordinační hodiny jsou od pondělí do pátku, vždy od 7 do 11.30 hodin a od 12 do 15 hodin.