Na největším orlovském sídliště vznikne nové dětské hřiště. Sloužit bude jako náhrada za hřiště na střeše parkovacího objektu, které bylo v roce 2021 z bezpečnostních důvodů zavřeno.

Na sídlišti Pátá etapa vznikne v roce 2024 nové dětské hřiště. | Foto: se svolením Sandry Štrejlové

Nový prostor pro dětské hry na sídlišti V. etapa vznikne na nevyužívané asfaltové ploše, která se nachází vedle školního hřiště a navíc je umístěna přímo uprostřed sídliště.

Bude to v pořadí 35. hřiště ve městě a jeho herní prvky jsou určeny pro děti do 6 let. Zmizí současná asfaltová plocha, stavbaři provedou terénní úpravy a na povrch z lité pryže nainstalují dětské prvky.

„Nové dětské hřiště bude svým způsobem jedinečné. Jako první ve městě bude mít zbrusu nový herní prvek, který tu zatím není, a to trampolínu zapuštěnou do terénu. Na hřišti budou hned dvě. Rodiny s dětmi se mohou těšit na závěsné houpačky, balanční pružinovou desku a prolézací herní sestavu s klouzačkou,“ řekla starosta města Lenka Brzyszkowská.

Nejnovější prostor určený ke hrám ponese název Oranžové hřiště, protože se na jeho výstavbě finančně spolupodílí Nadace ČEZ.