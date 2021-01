„Občané se mohou objednat k osobní návštěvě na odboru sociálním a zdravotním v Orlové nebo k provedení registrace po telefonu. Osamělé imobilní občany mohou sociální pracovníci navštívit, po předchozím objednání, v jejich domovech,“ informuje koordinátorka sociálních služeb Jiřina Lízalová.

Orlovanům starším 80 let, kteří mají přístup k internetu, pomohou s registrací do systému pracovníci Senior Pointu Orlová.

„Jde o telefonickou asistenci při zorientování se v aplikaci a pomoc s vyplněním registračního formuláře. Orlovský Senior Point mohou zájemci o očkování kontaktovat od pondělí do pátku mimo středy od 8 do 17 hodin na telefonním čísle 773 743 025,“ upřesňuje Jiřina Lízalová.

K TÉMATU

Pomoc s registrací na očkování město postupně nabídne i seniorům mladším 80 let a osobám se zdravotním postižením. Občané, kteří potřebují poradit, či se objednat k návštěvě kontaktního místa, mohou volat v pracovní dny na níže uvedené kontakty:



pondělí a středa úterý, čtvrtek, pátek 8-11 a 13-16 hodin



Bc. Rút Langová Bc. Lýdie Wojaczková



596 581 467, 596 581 453, 735 197 271, 734 272 306