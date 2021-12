Ve středu 1. prosince odpoledne, asi hodinu po otevření, však správce kluziště na první návštěvníky stále čekal. „Ještě je brzy, děcka jsou ještě ve škole. Největší nápor bude o víkendu,“ říká muž, který se o provoz hřiště stará už třetí sezonu. V roce 2019 totiž Orlová kluziště pořídila.

Lidé z finských domků v Doubravě žijí v nejistotě. Nechte nám je, prosí

Loni fungovalo asi jen měsíc, ale rok předtím tam prý denně zavítalo asi 10 bruslařů. „Loni byl zájem větší, okolo třiceti denně,“ říká správce mobilního sportoviště, které bude v provozu až do ledna denně od 13 do 20 hodin, o víkendech od 9 ráno do 8 večer.

Pro děti, které s bruslením začínají, tam, mají k dispozici hrazdičky, o které se na kluzišti opírají a snadněji drží rovnováhu. Kdo nemá brusle, může si je tam půjčit. Mají pro dětí i dospělé.