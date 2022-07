Orlová žaluje Sberbank, chce, aby banka městu vrátila 60 milionů

Město podalo žalobu na banku Sberbank na vrácení 60 milionů korun, které Orlová u banky uložila v roce 2019 ve dvou splátkách na termínovaný vklad. Snaží se tak získat zpět svůj vklad poté, co se přišlo na to, že banka smlouvu o uložení peněz nezapsala do registru smluv.

Město Orlová. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň