Zastupitelé budou o prodeji budovy rozhodovat v dubnu. Do té doby musí vedení města absolvovat jednání s oběma zájemci a zastupitelům předložit svůj návrh, komu objekt prodat.

Starosta Orlové Miroslav Chlubna (NEZ+Změna pro lidi) je rád, že se město nevyužité budovy snad konečně zbaví. „Ročně jsme jen do nutné údržby dávali milion korun,“ řekl s tím, že on osobně preferuje sociální službu. „Myslím, že to je to, co bude do budoucna hodně potřeba,“ řekl. Dodal, že oba záměry jsou v souladu s územním plánem a oba jsou administrativně v pořádku.

Pokud jde o individuální výstavbu, pro tu má město jsou podle Chlubny vyčleněny pozemky v ulici Záchranářů v Porubě, kde je 32 parcel pro rodinné domy, anebo se realizuje na soukromých pozemcích.

DOMOV SENIORŮ 21. STOLETÍ

Ředitelka Domova Ambrosie Ivana Kučerová Deníku potvrdila zájem o budovu bývalé školy v Polní ulici.

„Máme o budovu zájem, protože podle nás má ideální předpoklady proto, aby mohla sloužit k účelu, který tam chceme realizovat,“ říká Ivana Kučerová. Domov Ambrosie funguje v Orlové už řadu let, momentálně v pronajatých prostorách v orlovské LDN, a má přes sto klientů, z toho necelou polovinu z Orlové. Ovšem poptávka po těchto službách stále stoupá.

„Právě od toho se odvíjí náš zájem. Pokud nám město budovu prodá, chceme zvýšit kapacitu zařízení na 164 lůžek, vytvořit moderní zázemí pro bydlení seniory, sociální poradenství a dát prostor také mezigeneračnímu setkávání. Říkáme tomu domov důchodců jednadvacátého století,“ dodala jednatelka Domova Ambrosie. Někteří opoziční zastupitelé však k prodeji výhrady. Kvitují, že by ve městě bylo k dispozici více sociálních služeb, ovšem vadí jim, že nebudou pod kontrolou města, protože budou provozovány soukromým subjektem.