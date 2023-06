Orlová je zatím největším městem, které se zapojilo do projektu Školáci k zubaři, jehož iniciátorem je karvinský senátor Ondřej Feber a realizátorem ostravský stomatolog Lubomír Beran. Jak prozradila starostka Orlové Lenka Brzyszkowská, ještě v červnu vyrazí do ostravské kliniky AJNA dental přes tři stovky školáků na preventivní prohlídku. „Na podzim bychom chtěli zajistit prohlídky chrupu našich předškoláků,“ dodala.

Starostka Orlové Lenka Brzyszkowská. (ANO) | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Proč město reagovalo na nabídku poslat na zubní preventivní prohlídku své školáky?

Pro mě osobně bylo hlavním impulsem pomoci v této záležitosti dětem i jejich rodičům. Sama si ještě pamatuji, jak jsme se školou chodili na preventivní prohlídky do naší nemocnice. Mám ale spoustu známých, kteří sice mají své zubaře, ale ti už nemají kapacitu, aby mohli vzít jejich děti. Nejen v Orlové, ale obecně téměř všude je situace taková, že zubaři nové pacienty, včetně dětí, nepřibírají. A problém zajistit pro děti zubaře má stále více rodičů. Proto jsem ráda, že taková nabídka přišla.

Ve Stonavě a Doubravě to byly desítky dětí, které jely hromadně k zubaři. V Orlové už jsou to stovky…

To je pochopitelné, Orlová má skoro 30 tisíc obyvatel, tudíž zájem se dá očekávat větší. Oslovili jsme naše základní i mateřské školy a nakonec rodiče přihlásili k preventivní prohlídce téměř 350 dětí. To jsou pouze školáci.

A co předškoláci?

Mateřské školy jsme v tuto chvíli nezapojovali. Chceme ještě v červnu zvládnout odbavit během tří dnů školní děti a věříme, že se domluvíme s majitelem kliniky na příští školní rok, a mohly by přijet i předškolní děti.

Jaký byl ohlas na tu nabídku u rodičů?

To je asi otázka na ně. Podmínka každopádně byla, že přihlásit se může jen ten, kdo nemá svého zubaře. Nicméně když vezmeme, že se sedmi škol máme 300 až 350 dětí, tak si myslím, že je to slušný počet. Hlavní úloha a zodpovědnost v tomto je především na rodičích, jak jim záleží na tom, aby jejich děti docházely k zubaři, aby byly někde registrovány. A to se jim v tomto případě nabízí. Pokud budou chtít, jejich dítě bude u AJNA dental clinic registrované, bude mít kartu a budou v péči této kliniky. Prohlídky i většinu zákroků tady prováděných hradí zdravotní pojišťovna.

Město jedná s možnou novou stomatoložkou

Jaká je situace se stomatology přímo v Orlové?

Nevím to zcela přesně, ale myslím, že ve městě má ordinaci zhruba 15 zubařů, přičemž dva brzy odejdou do důchodu.

To není dobrá zpráva. Není tajemstvím, že většina dalších měst a obcí v Česku se potýká s nedostatkem stomatologů. Řada měst se snaží jít zubařům takzvaně naproti a nabízí jim finanční příspěvky na zařízení ordinace, bydlení a podobně. Prostě se všemožně snaží o to, aby si (nejen) zubař otevřel ordinaci právě u nich. Jak je na tom Orlová? Podporuje nějak vznik nových zubních ambulancí ve městě?

Pokud budu mluvit za současné vedení města, tak si uvědomujeme, že v této věci musíme něco dělat. Při dokončení stavby polyfunkčního domu na novém náměstí se počítalo už za minulého vedení s tím, že tam necháme v záloze dva byty pro lékaře, kteří by do města přišli. Jde nám především o dětské lékaře a samozřejmě zubaře. Stále platí, že když jakýkoli nový lékař si bude chtít ve městě otevřít ordinaci, bude město hledat společnou cestu, jak mu pomoci, aby si u nás otevřel ordinaci.

Momentálně běží jednání s jednou zubní lékařkou. Je to mladá lékařka, která je zatím na rodičovské dovolené, ale už si chce vše začít budovat, takže se snažíme najít cestu, jak jí pomoci. Zda to bude pouze finanční výpomoc nebo příspěvek na křeslo či na zakoupení rentgenu, to se teprve uvidí.