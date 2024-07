Všechna představení travesti show Techtle Metle - All Inclusive Bibione jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce. Má to jen jeden háček - všechny role, a to včetně těch dámských, tu hrají pouze muži a ti jsou navíc k nerozeznání od skutečných žen. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša společně s tanečníky Štěpánem, Jarkem, Sayem a Danem pro vás tentokrát připravili další skvělou show. Ta se koná v Domě kultury města Orlové 30. září od 19 hodin, vstupenky jsou již v předprodeji.

Jak už samotný název "All inclusive Bibione" napovídá, představení bude nabité letní atmosférou, sluncem, mořem a hlavně - pořádnou dávkou českého humoru.