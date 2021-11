/FOTOGALERIE/ Každá umí něco a když se do práce dají všechny dohromady, výsledek je parádní. Takto povzbudivě přibližují výsledky svého snažení členky orlovského Lady klubu. Nejen ony ve čtvrtek a v pátek předvádějí svůj um v rámci 25. ročníku Spolkové výstavy v orlovském domě kultury.

25. ročník Výstavy spolkové a klubové činnosti, Orlová, 4. listopadu 2021. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„A přitom řada žen zpočátku říká, že do žádného klubu chodit, že ony nic neumí a co by tam dělaly. A dnes jsou rády, že do klubu docházejí,“ říká neoficiální mluvčí orlovského Lady klubu Marie Prášilová.