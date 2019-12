Důkladné a obsáhlé vysvětlení proč obsahuje několik bodů. V jednom z nich se přitom Orlová „dívá“ také do Karviné. Ta má totiž odpady pro všechny, kdo nejsou vůči městu dlužníky, zdarma a orlovské koalici to prý nepřijde příliš fér. Proč, a jaká byla reakce karvinského magistrátu?

„Nemáme problém to udělat stejně jako Karviná, která sice snížila poplatek za odpad na nulu, ale zvedla poplatek za nemovitosti. Nepřijde nám fér, aby odpad platil skrytě jen někdo. Platili by to zejména jen ti, co mají nemovitost na území města,“ tvrdí se v prohlášení orlovské koalice, za kterou je zde podepsán starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Co ho s kolegy k takovému „okénku k sousedům“ vedlo? „Je to poprvé v novodobé historii města, co občanům zdražení vysvětlujeme takto důkladně. Mnozí obyvatelé Orlové přitom poukazují právě na Karvinou, kde jsou odpady zdarma. Já jsem to vůči Karviné nemyslel zle, chtěl jsem jen našim občanům vysvětlit, že u nás to budeme dělat zkrátka jinak,“ řekl k danému bodu Miroslav Chlubna.

Lidé v Orlové tak za odpady v příštím roce zaplatí osm set korun ročně, místo dosavadních šesti set dvaceti čtyř. V praxi to činí nijak dramatický nárůst přibližně patnácti korun za měsíc.

Karviná bude – a to i díky tomu, že zdejší obyvatelé letos opět lépe třídili - o pokračování odpadů zdarma i pro rok příští rozhodovat na zastupitelstvu v pondělí 9. prosince odpoledne. A reakce karvinského magistrátu? Ten zůstává nad věcí.

„Je na každém vedení města, jakou zvolí strategii řízení a co svým občanům nabídne. Vedení města Orlové asi nebude znalé problematiky Karviné a tudíž nemůže vědět, že zvýšení koeficientu bylo primárně cíleno na společnosti, které vlastní téměř polovinu karvinského území a pouze jsme dorovnali koeficient okolních obcí, které danou výši koeficientu - některé i vyšší - mají několik let. A to, že si ekonomický benefit občanům zdarma můžeme dovolit, to je pouze díky dobré finanční kondici našeho města,“ řekl pro Deník karvinský primátor Jan Wolf a s úsměvem dodal: „Pokud slušní občané Orlové i jiných měst a obcí mají zájem o odpady zdarma a další benefity, které v Karviné nabízíme, velmi rádi je u nás přivítáme.“

Zdražování odpadů se pro příští rok chystá i jinde, např. v Českém Těšíně.