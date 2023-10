Novinka vstoupí v platnost od ledna 2024. Současně dojde i ke změně svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů. Ten bude rovněž probíhat ve čtrnáctidenním intervalu. Frekvence svozu ostatních typů odpadů zůstává tak, jak jsou lidé zvyklí.

Změny, o nichž rozhodli radní Orlové, vyplývají ze studie, která se zabývala optimalizací odpadového hospodářství ve městě. „Studie ukázala, že se zejména z rodinné zástavby vyváží kontejnery na komunální odpad poloprázdné. Potvrzuje to i zkušenost ze samotného svozu, protože již pár let máme očipované nádoby na odpad. Díky vážnímu systému můžeme říct, že zhruba 46 procent nádob není zaplněno ani z jedné desetiny,“ vysvětlila starostka Lenka Brzyszkowská problém popelnic u domků.

Tipy na víkend. Na Karvinsku hokej, rock, fotbal i LEGO

Město současně vychází ze skutečnosti, že musí dle nařízení a zákona o odpadech do roku 2030 omezit skládkování. Cílem těchto kroků je předcházet už samotnému vzniku odpadů. Mezičlánkem má být zvýšení podílu znovu využitelných odpadů na úkor odpadů ukládaných na skládkách bez dalšího využití. „Na tyto cíle musí reagovat i naše město. Navíc přímo od našich občanů přicházejí podněty na častější vývoz separovaných složek odpadů, především právě plastů,“ doplňuje starostka Orlové.

VIDEO: V Polsku stále výhodně. Ceny pohonných hmot se nezvedly ani po volbách

Z obdobných důvodů Orlová zruší velkoobjemové kontejnery. Odpad vyvážený na skládku musí být vytříděný, což u těchto kontejnerů nelze zajistit. „V praxi by to znamenalo, že by se do jednotlivých ulic muselo dovézt například šest kontejnerů, u kterých by stál pracovník a pomáhal občanům se správným tříděním odpadu. Tyto služby ale poskytují zaměstnanci ve sběrných dvorech, proto současně řešíme rozšíření kapacity sběrného dvora na ulici Nádražní tak, aby bylo třídění odpadu pro občany co nejjednodušší,“ doplnila starostka.