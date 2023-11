Orlová získala dotaci na realizaci hned dvou nových sportovišť. V příštím roce tak začne výstavba nového sportovního areálu pro milovníky skateboardingu, koloběžek a in-line bruslí. Současně bude zahájena také rekonstrukce sportoviště u Základní školy U Kapličky.

Orlová získala dotaci na realizaci hned dvou nových sportovišť. | Foto: se svolením města Orlová

V letošním roce Orlová přihlásila dva projekty do programu Nadace OKD obcím. Obě žádosti uspěly. „Výše podpory každého z nich mohla činit až pět milionů korun, a to maximálně do 50 procent skutečných nákladů projektu, přičemž se městu podařilo získat celkem osm milionů, tedy čtyři miliony na každý projekt. Velice nás těší, že jsme se dostali mezi 13 podpořených investičních projektů,“ říká starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

Jak připomněla, vyznavači skateboardingu již několik let čekají na nové hřiště, jehož výstavba je plánována v bezprostřední blízkosti základní školy a dětského hřiště na ulici Ke Studánce. Současný orlovský skatepark je podle místních jezdců na prkně zastaralý, nevyhovující současným moderním trendům. Orlová ve spolupráci s místním spolkem nechala v roce 2020 zpracovat studii, která ukazuje budoucí podobu nového skateparku. Město následně hledalo způsoby, jak stavbu zafinancovat.

Nadace OKD přispěla 40 miliony na nová hřiště, parkoviště i cyklostezku

Stavba nového skateparku o ploše 1252 metrů čtverečních vyjde na zhruba 13 milionů korun. Bude mít tvar lichoběžníku se třemi výškovými úrovněmi, propojenými rampami a schody určenými zejména pro uživatelé skateboardů, BMX kol a koloběžek. „Jedná se o novostavbu celobetonového oploceného a osvětleného skateparku. Kolem něj povede asfaltový chodník, který bude navazovat na stávající chodník směrem k ulici Ke Studánce,“ dodává starostka. Areál bude veřejně přístupný všem a určen bude jak pro organizovaný sport, tak k volnočasovým aktivitám a také pro imobilní osoby, které v doprovodu jiné osoby mohou areál využívat.

Velký kruháč v Havířově: přes den auta, v noci dělníci s technikou

Další plánovanou stavbou za dalších více než 13 milionů korun je rekonstrukce sportoviště u Základní školy U Kapličky. Hřiště bude umístěno na stávajícím oválu s tím, že dojde k redukci běžeckých drah, jejichž povrch bude ze sportovní umělé hmoty pro atletiku. „Výstavba pozemek zkulturní, doplní o nové možnosti sportovního vyžití školáků a obyvatel přilehlého sídliště. Travnatá plocha na hraní míčových her bude zachována, trávník bude přeměněn na nový sportovní umělý trávník,“ vysvětluje Brzyszkowská s tím, že obě sportoviště rozšíří nabídku sportu a volnočasových aktivit ve městě.

Výstavba obou projektů začne v příštím roce v termínech, které budou záviset na dokončení výběru dodavatelů. Peníze z programu Nadace OKD obcím by měly pokrýt zhruba třetinu z celkových přibližně 26milionových nákladů na vybudování obou chystaných areálů.