Skončí poslední koncert a lidé se vyhrnou z areálu. Tlačí se ve frontách, mnozí teprve zjišťují, jaký způsob dopravy bude zrovna ideální. Každý rok je to stejné, při desítkách tisíc lidí v noci na jednom místě se nelze divit. Deník proto přináší možnosti a tipy, jak se z festivalu dostat domů co nejlépe.

Všichni dopravci a přepravci jsou v pozoru, ne všichni návštěvníci ale o možnostech vědí. Po tmě někdy až na nástupištích či chodnících zmatkují, jak a kudy se vydat. Řešit Colours „pas blind“ se ale nemusí vyplatit.

Taxíkem, Uberem i na kole. Jak nejvýhodněji?

Totéž platí i v případě dopravy. V pohotovosti budou samozřejmě taxislužby, zavolat si však na první číslo, které „vyplivne“ google, se nemusí cenově vyplatit. Oficiální taxislužba festivalu však předem garantuje ceny na klíčové body infrastruktury. Tyto taxíky s polepem Colours u parkoviště u hlavního vstupu na Hlubině a také v Ruské ulici při východu z VIP. Telefonicky si je lze objednat také na čísle 704794544.

Kdo by chtěl využít přepravních služeb Uber, Bolt či Liftago a nepřeplatit, nepochybně se vyplatí vyrazit pěšky do centra města – či třeba Vítkovic – a odvoz si přivolat odtamtud. Festival zvedá ceny plošně napříč odvětvími. Alternativou jsou také sdílená kola, která jsou k dispozici na dvou místech – na Hlubině a u lávky přes Ostravici. Prvních 15 minut jízdy je v Ostravě zdarma, dalších 15 minut pak uživatelé získají v případě, že si kolo půjčí nebo odevzdají právě v jedné z uvedených stanic. A za 30 minut jízdy se někteří lokální návštěvníci zdarma dostanou možná až domů.

MHD: výhodně s festivalovou jízdenkou, ale pozor na výluky

Největší počet lidí každoročně využívá městskou hromadnou dopravu. I v tomto případě se ale vyplatí předchozí příprava, respektive pořízení takzvané festivalové jízdenky – ta platí 7 dní od 15. do 21. července ve spojích Dopravního podniku Ostrava a stojí 250 korun, tedy méně než mnohdy jedna jízda taxíkem – pokud vyloženě nejedete ve skupince.

Jízdenku je možné pořídit dvěma způsoby – buďto si ji lze koupit na webu dpo.cz/festival, kdy vám na e-mail dorazí QR kód, který si nahrajete na festivalovou pásku na jakémkoli akreditačním místě spolu se vstupenkou či později ke vstupence, nebo si festivalovou jízdenku pořídíte v aplikaci MojeDPO. Při kontrole ji pak buďto ukážete v aplikaci, nebo si ji kontrolor nahraje z pásky.

Ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina bude DPO vypravovat každý den speciální posilové spoje tramvají, a to během dne i po skončení programu. Tramvajové posily pojedou do Výškovic, na Dubinu, na terminál Hranečník, do Poruby na konečnou Vřesinská a také na zastávku Plynárny do centra, kde je však v případě jízdy na hlavní nádraží nutné počítat s výlukou u zastávky Muglinovská, a tedy už na zastávce Důl Jindřich s přestupem na náhradní autobusovou dopravu.

Autem? Může být problém zaparkovat

Uvedené způsoby dopravy přímo do dějiště jistě přijdou vhod i těm, kteří se na Colours of Ostrava vypraví autem. Velkokapacitní parkoviště u Hlubiny, využívané lidmi při menších akcích v Dolních Vítkovicích, není pro Colours of Ostrava přístupné a v okolních ulicích je problém zaparkovat už ve velmi brzkých odpoledních hodinách. V zákazech jsou navíc v pohotovosti strážníci a policisté.

Zhruba kilometr od areálu je oficiální hlídané parkoviště na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích se sazbou 350 korun na den / 1200 korun na festival, nicméně to bylo vyprodané už dlouho před začátkem festivalu.

Za 30 korun busem do okolních měst

Vítanou možností pro návštěvníky z okolních měst, vycházející dobře i v poměru cena-výkon, jsou svozové autobusy společnosti Heimstaden. Největší poskytovatel nájemního bydlení coby partner festivalu sváží návštěvníky z akce pravidelně, jezdí do Karviné, Orlové, Havířova, Frýdku-Místku i do Ostravy-Poruby. Za výhodnou cenu 30 korun se tak lidé dostanou klidně až domů. Nutností je místenka dostupná předem online na webu nebo přímo na festivalu ve stánku Doprava/Transport point před hlavní bránou. Svozové autobusy Heimstaden vypravuje z Železárenské ulice zhruba 300 metrů od hlavní brány.

Vlakem i lodí. Tou ale jen s nadsázkou

Prostřednictvím posilových spojů je v pohotovosti také Koordinátor ODIS zaštiťující regionální dopravu. Vlaky vypravuje ze stanice Ostrava-střed (asi 10 minut chůzí od vstupní brány nádraží střed), autobusy pak ze zastávky Ostrava, Vítkovice, Dolní Vítkovice (5 minut od brány z Ruské ulice) nebo z autobusového nádraží Ostrava, ÚAN (15 minut chůzí od brány nádraží střed) a v případě přestupu i ze vzdálené zastávky Ostrava, Mor. Ostrava, Důl Jindřich v centru města. Ve všech spojích lze platit bankovní kartou. Noční vlaky jsou vypravovány ve třech směrech: Havířov - Český Těšín - Třinec - Návsí, dále Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí a také Ostrava-Svinov - Háj ve Slezsku - Opava východ. Časy odjezdu posilových spojů naleznete ZDE.

Sami organizátoři pak v otázce dopravy nabízejí ještě jednu možnost, kterou je ale nutné brát s velkou nadsázkou. Popisují totiž, jak se dá na festival dostat lodí. „Hned vedle areálu teče řeka Ostravice. Bohužel je oddělena od areálu kolejemi a plotem. Proto vylodění doporučujeme dále po toku v Ostravě a dál dojít pěšky,“ uvádějí téměř aprílově.