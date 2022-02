Jednadvacetiletá Hana Dědková v soutěžích krásy boduje už léta. Ve dvanácti jednu soutěž vyhrála, v osmnácti letech se v roce 2019 přihlásila do Miss Czech Republic, kde došla až do semifinále. Po dvou letech to zkusila znovu a opět bojuje o účast na televizních obrazovkách.