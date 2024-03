Konec zimní sezony oznámily i skiareály v Beskydech. „Musel by napadnout metr sněhu, aby se ještě začalo lyžovat. Měli jsme v plánu zasněžování, pokud by byla nějaká návaznost. Ale lyžování jsme odpískali jako všechny další skiareály v Beskydech. Vyžití ale u nás najdou lidé i bez sněhu,“ vzkázal ředitel Skiparku Gruň Kemal Rušitovič. Oproti loňskému roku zde ukončili lyžařskou sezonu o měsíc dříve. „Zasněžování by pro nás nebylo rentabilní,“ dodal Rušitovič.

Chybějící sníh a vyšší teploty si vybírají svou daň. Ačkoliv Ostravané nemusí při dobrých sněhových podmínkách vyrážet na lyže a snowboard daleko, s nadcházejícími jarními prázdninami, které proběhnou od 11. do 17. března, to bude jinak a nejbližší skiareály už neotevřou.

„Stále věříme, že se nám letos znovu podaří rozjet lanovku a zažijeme ještě pár parádních jízd. Přijde nám fér u skipasů, které byly zakoupené v letošní sezoně, prodloužit platnost do konce roku 2024,“ uvádí areál Bílá na Facebooku. Podle vedoucího se znovu otevře lyžařům, pokud zavládnou příznivé podmínky. „Otázka je, kolik by muselo napadnout sněhu. Když napadne 10 až 15 centimetrů a budou dva dny mrazy, tak by otevření byla ekonomická sebevražda. Pokud by to ale bylo půl metru a přišel týden mrazu, tak bychom do toho ještě šli. Předpověď se ale mění každých 12 hodin,“ uvažuje Jaroslav Vrzgula, vedoucí skicentra Bílá.

Mezi lyžaři v Moravskoslezském kraji jsou stále oblíbenější variantou sjezdovky v Polsku. Vyrážejí do hodinu vzdáleného areálu Nowa Osada ve Visle. I zde se ale podle aktuálních informací nelyžuje. „Probíhá technická přestávka a čekáme na příznivější podmínky,“ uvádí areál na svém webu.

Mráz se ještě vrátí

Zda se ještě některé ze skiareálů během března rozjedou, záleží na počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě se sice mráz bude pomalu vracet, ale o bohaté sněhové pokrývky už bude pravděpodobně nouze.

„Momentálně se ochlazuje, takže už dnes se v nejvyšších horských partiích mohou objevit nějaké sněhové vložky. Místy se budou vyskytovat přeháňky a postupně v noci na čtvrtek se podle většiny modelů bude ochlazovat. V nejnižších polohách v kraji se mohou objevovat ráno nějaké sněhové vločky, ale srážek bude velmi málo. Neočekávám, že se někde vytvoří výrazná sněhová pokrývka. Na horách to však může být jinak. Noční teploty budou ještě klesat pod nulu, ale srážek už mnoho nebude,“ uvedla Eva Richtariková z ČHMÚ. Kdo si chce o „jarňácích“ užít lyžování, musí vyrazit například do Krkonoš nebo do alpských areálů.