Už v roce 2018 se v kapli dělala v kapli nová elektroinstalace a současně bylo kvůli viditelné vlhkosti odstraněno dřevěné obložení a stěny natřeny protiplísňovým nátěrem, načež byla kaple vymalována. Jenže po několika letech je situace minimálně stejná.

Město už se konečně rozhoupalo a na opravy vyčlenilo pět milionů korun. Nechalo už také zpracovat dokumentaci, která popisuje současný technický stav kaple, a především návrh řešení odstranění závad.

„Na základě projektu bude odstraněna omítka na podklad, následně dojde k očištění zdiva a spár, provedení tlakové injektáže a k budou nataženy nové omítky. Ve venkovních prostorech budou provedeny obdobné zásahy do omítek a dále bude provedeno odkopání objektu do hloubky 0,4 metru s následným očištěním základů tlakovou vodou. V základy budovy bude provedeno zatmelení a srovnání hydroizolační stěrkou a hydroizolačním nátěrem. Okolo objektu bude následně proveden obsyp kamenivem a realizování okapových chodníků. Součástí vnějších prací bude i revize a přeložení dešťových svodů. Tím by se mělo zamezit namokání zdiva, které mělo vliv na vzhled interiéru. Jeho úprava je také součástí plánovaných prací,“ uvedla mluvčí města Marcela Hladká.

Starosta města Gabriela Hřebačková doplnila, že v současné chvíli probíhají jednání se zástupci památkové péče.

„Protože se jedná o památkový objekt, musíme vyčkat na jejich závazné stanovisko a pak můžou práce na obnově kaple začít. Předpokládám, že se tak stane v dubnu letošního roku,“ vysvětlila starostka.