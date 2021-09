Na své si přijdou například vyznavači in-line bruslení, běhu, jízdy na skateboardu, kole, cvičení na čerstvém vzduchu, streetballu nebo fotbalu. K dispozici je také moderní dětské hřiště.

„Sportoviště tohoto charakteru v Karviné chybělo a jsem rád, že se podařilo zrealizovat myšlenku, se kterou jsme přišli někdy v roce 2018. Věřím, že se sportoviště bude všem návštěvníkům líbit,“ řekl v pátek při sportovních ukázkách primátor Karviné Jan Wolf.

Přiznal, že důvodem vzniku tohoto sportoviště s umělým fotbalovým trávníkem, byla stále větší poptávka po moderních sportech jako je právě pump track či jízda na in-line bruslích.

Bruslaři mají k dispozici dva okruhy, ten delší měří 470 metrů a kratší 285 metrů. Nezapomnělo se ani na běžce, pro ně je připraven okruh dlouhý 257 metrů.

Hřiště na snímcích z dronu:

Součástí areálu jsou dvě pumptrackové dráhy, což jsou uzavřené okruhy s vlnami a klopenými zatáčkami určené pro jízdu na kole nebo koloběžce. Vedle nového skateparku je také hřiště pro streetball.

Návštěvníci areálu mají k dispozici šatny, sociální zařízení včetně sprch a zázemí s uzamykatelnými skříňkami či automatem s občerstvením v budově Obchodní akademie, která se o areál a rezervační web stará.

„O celý areál se stará správce, který kontroluje, zda je vše na sportovišti v pořádku. Na starost má také výběr bezhotovostní platby za užívání fotbalového hřiště s umělým povrchem,“ řekl náměstek primátora Andrzej Bizoń.

Areál je přístupný v pracovní dny od 6 do 21 hodin a o víkendech a svátcích od 7 do 21 hodin. Vstup do areálu a využívání jednotlivých sportovišť je zdarma, výjimkou je zpoplatněné fotbalové hřiště s umělým povrchem. Hodina pronájmu hřiště bez umělého osvětlení stojí 700 a s osvětlením 800 korun. Zájemci o využití hřiště se mohou rezervovat na webových stránkách www.sportovistekarvina.cz.