První případ se odehrál na Dlouhé třídě v Havířově-Podlesí, kde žena policistům oznámila, že ji neustále vulgárně slovně napadá jakýsi muž a vyhrožuje jí zabitím. Dokonce se za ní i rozběhl. Ženě se ale podařilo utéct.

Na místo tedy byla vyslána hlídka strážníků, kteří v okolí skutečně spatřili muže odpovídajícího popisu oznamovatelky. Dotyčný (ročník 1960) byl vyzván k prokázání totožnosti, ale muže zákona ignoroval a prokázat se odmítl. Proto byl převeden na obvodní oddělení.

Výlev se mu prodražil

Jeho agresivita se však stupňovala. „Bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu, a tak byl hlídkou vyzván k provedení orientačního vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu. I to ale odmítl a začal se z místa vzdalovat,“ uvedl ředitel havířovské městské policie Bohuslav Muras.

„Jelikož svým jednáním ohrožoval sebe i své okolí, bylo rozhodnuto o jeho převozu na Protialkoholickou záchytnou stanici v Karviné. Celá záležitost bude oznámena správnímu orgánu magistrátu,“ doplnil Muras. Opilcův výlev se mu tak nepříjemně prodražil.

Policistům chtěl prchnout

Jen o dva dny později oznámil jiný havířovský občan, že nějaký muž na ulici 17. listopadu v Havířově-Městě hází kameny po autech, skáče do vozovky a je zřejmě v podnapilém stavu.

Na místo okamžitě vyrazila hlídka městské policie, která muže vyzvala, aby svého jednání zanechal a přestal skákat do silnice. Ten se však dal na útěk a snažil se vecpat do jednoho ze vchodů domu, který mu přišel do cesty.

Při tom rozbil skleněnou výplň dveří, aby se dovnitř dostal. Policisté jej hravě dohonili a vyzvali k prokázání totožnosti. Stejně jako v předchozím případě na to dotyčný kašlal, naopak se snažil policistům utéct, a tak proti němu byly použity donucovací prostředky.

„Protože si muž (ročník 1979) při rozbití výplně poranil ruku, byla mu poskytnuta první pomoc a přivolána sanita rychlé záchranné pomoci, která si dotyčného převzala. Celá záležitost bude opět oznámena správnímu orgánu magistrátu města Havířov,“ přiblížil Bohuslav Muras.