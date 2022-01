Podle obžaloby Libor K. několikrát po muži vystřelil ze samopalu. Jak uvedla státní zástupkyně, jen shodou šťastných okolností nedošlo ke zranění, či dokonce smrti. Libor K. je obžalován z pokusu o vraždu. Hrozí mu deset až osmnáct let žaláře.

O berlích

Libora K. bez pout na rukou přivedla do soudní síně vězeňská eskorta. Libor K. chodí o berlích, soud mu také kvůli problémům se sluchem zajistil sluchátka. „Cítím se nevinen,“ řekl Libor K. a dodal: „Bylo to uvedeno v chod dětmi, které to udělaly záměrně." Poté soudu popsal komplikované a nepřehledné vztahy v rodině. Hovořilo se také o prodeji jeho rodinného domu. „Tu trestnou výpravu udělali kvůli majetku,“ doplnil.

Osudného dne prý u domu došlo k hádce. Mezi účastníky měli být i příbuzní. „Ten konflikt jsem nepochopil. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Měl jsem strach. Netušil jsem, že proti mně něco mají,“ líčil muž. Poté prý zaslechl výstřely. Nakonec se chopil nelegálně drženého samopalu a pro výstrahu vystřelil do vzduchu.

Výstraha

„Na nikoho jsem nemířil. Rozhodně jsem po nikom nestřílel. Chtěl jsem je pouze vystrašit. Měl jsem strach, že mě zabijí. Bál jsem se o život,“ dodal Libor K. s tím, že se zbraněmi měl zkušenosti z vojenské služby a také ze svého působení v Lidových milicích, kterým se v minulém století říkalo „ozbrojená pěst dělnické třídy“. Libor K. se rozhodl zavolat policii. Zapomněl však číslo, které se pak neúspěšně snažil najít na internetu.

Po činu Libor K. nasedl do auta a s více než promile alkoholu v krvi odjel. Nedaleko domu se jej snažila zastavit dorazivší policejní hlídka. Žaloba tvrdí, že ochránci zákona, na které najížděl, museli uskočit. To ale Libor K. popřel. „Nikoho jsem neviděl, na nikoho jsem nenajížděl,“ vypověděl.

Při pozdější domovní prohlídce u něj policisté nalezli zbrojní arzenál. Jak vysvětlil, chystal se na obranu před migranty. Hlavní líčení pokračuje ve středu.