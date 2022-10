„Když jsem oblékla tu svou panenku, říkala jsme si, že jí samotné bude smutno. Tak jsem poprosila vnuka, jestli by mi nekoupil nějaké další panenky,“ vypráví paní Olga.

A vnuk kouknul na internet a koupil v aukci první panenky. A potom další a ještě další. Ale žádný Mattel nebo něco podobného, poctivé velké panenky, jaké se běžně vyráběly před 50 a více lety.

Život v jednom kole. Tomáš Šeda z Petřvaldu závodil, teď vede prodejnu a servis

A paní Olga na ně šila oblečení. Chlapcům kalhoty a obleky, pro dívky halenky, kostýmy, ale hlavně šaty všeho druhu. Dokonce i svatební.

Skoro stovka panenek

Za těch pět šest let, co se tomuto koníčku věnuje, se jí podařilo obléknout asi devadesát panenek vysokých asi 60 centimetrů. Všechny má vystavené v prosklených vitrínách v obývacím pokoji, a je to opravdu nádhera. Inspiraci na modely pro své panenky nabírá třeba z televize.

Je mezi nimi i ta z vašeho dětství? Jiřina Havlová sbírá panenky, má jich tisíce

„Když mě něco zaujme, hned si to nakreslím a propojím. Látky kupovat nemusím, jen občas něco málo. Využívám to, co mi dá rodina nebo známí,“ říká sedmasedmdesátiletá žena.

Vzory i střihy si paní Olga vymýšlí a dělá sama. A zvládá to i přesto, že není vyučená švadlena. „Maminka byla švadlena, šila pro mě i sestru a já na ni koukala. Zřejmě jsem ty geny zdědila po ní,“ usmívá se.

Nerada šije kalhoty. Zato miluje šaty

Když mi ukazuje svou sbírku, občas zapřemýšlí. „Třeba tohle. Už ani nevím, jak jsem to šila. Nejvíc mě baví šaty,“ rozzáří se.

A je to vidět, většina panenek z její sbírky je oblečena právě ve slušivých šatech všemožných typů a vzorů. „Kalhoty mě šít nebaví,“ dodává. Přesto má ve sbírce pár chlapců, třeba ve svatebním obleku.

Panenky původně sbírat nechtěla, nyní jich má přes pět set

Tak jako chovatelé zpravidla nedávají jména králíkům, tak ani panenky paní Olgy nemají jména. Až na výjimky. „Jedné říkám Nastěnka, druhé Červená karkulka. A této třeba kankánová lady,“ ukazuje na panenku ve slušivých červeno-černých tanečních šatech. A právě panenky v šatech a s kabelkou jsou prý její nejoblíbenější.

Za rok dostane krásné šaty několik panenek, které babičce vnuk Michal pořídí. „Kolik jich ročně obleču? To je různé. Šiju asi šest let a mám jich necelou stovku, tak si to spočítejte,“ říká.

Dodává, že ale nešije stále, musí na to mít náladu. V posledních měsících toho moc neušila, po úraze stále nemá zcela v pořádku zápěstí a také špatně vidí na jedno oko.

To je nádhera. Panenky obléká do krojů. Podívejte se, jak jim to sluší

Zájem o její sbírku ji těší. Ukazovat ji však může pouze těm, koho si pozve domů na návštěvu. Výstava někde mimo byt je prý nemožná. „Ty panenky jsou křehké, navíc některé šaty jsou vyztužené. Celé by se to rozhodilo a pomačkalo, kdybych to někam stěhovala,“ vysvětluje paní Olga.

Svou unikání sbírkou se tak může pochlubit pouze prostřednictvím fotek.