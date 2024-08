Pátý závod sezóny HT Group Open mistrovství České republiky v motokrosu dopadl na jedničku. Do depa se sjelo 126 závodníků a kolem trati bylo vidět mnohem více diváků než obvykle. Poreferovala nám o nich čtenářka Dominika Kvapilová, děkujeme.

Nejvážnějším zraněním byla zlomená noha obsluhy občerstvení a jezdci divákům naservírovali napínavé a povedené souboje na trati. V MX1 všichni s napětím sledovali stále trvající souboj o titul mistra republiky mezi Naglem a Terešákem, v MX2 se kromě Duška předvedli Katriňák s Rathouským.

MX1

První jízda třídy MX1 v Petrovicích u Karviné, to byl sen každého diváka. Jezdci ukazovali, co v nich je, jeli opravu naplno a přidali sem tam nějaký ten napínavý moment, což je pro obecenstvo třešnička na dortu. A to pravé drama se dělo hned na čele startovního pole, na pozicích, kde se jede o mistra republiky. Jedná se o souboj Jakuba Terešáka (HT Group Racing Team) a lídra tabulky Němce Maxe Nagla (Haas Racing Team), mezi kterými byl před Petrovicemi pouze pětibodový rozdíl.

Po Petrovicích stále vede Nagl, ale ještě trochu méně než předtím. Co se tedy dělo na trati? První rozjížďka Terešákovi sedla, Naglovi méně, na motorce se necítil nejlépe, od startu stahoval ztrátu, a navíc padal a musel se nakonec nezvykle spokojit až s třetí příčkou, naopak Terešák vstoupil do první jízdy holeshotem a první dojel až do cíle. Druhý byl Pavol Repčák (Orion Racing Team), který zajel naprosto nejlepší závod sezóny. Dále jsme vepředu viděli Tomáše Kohúta (Osička MX Team) na čtvrté pozici a pátý byl Jan Wagenknecht (HT Goup Racing Team), který se vrátil na motorku po dlouhé době a jel bravurně. Druhou finálovou jízdu už Max Nagl nenechal nic náhodě a vyhrál jasně stylem start-cíl, za sebou na druhé pozici nechal Jakuba Terešáka, třetí byl opět velmi rychlý Pavol Repčák, čtvrtý opět Tomáš Kohút a pátý Jan Wagenknecht.

V průběžném hodnocení je tedy stále těsně první Max Nagl, za ním Jakub Terešák, na třetí místo průběžně poskočil díky skvělému výsledku z Petrovic Pavol Repčák, čtvrtý je Šimon Jošt (KRTZ Motorsport) a na paty se mu lepí pátý Tomáš Kohút.

Výsledky: 1. Jakub Terešák (1–2, HT Group Racing Team), 2. Max Nagl (3–1, Haas Racing Team), 3. Pavol Repčák (2–3, Orion Racing Team), 4. Tomáš Kohút (4–4, Osička MX Team), 5. Jan Wagenknecht (5–5, HT Group Racing Team).

MX2

Jezdci třídy MX2 v Petrovicích také početnému diváckému publiku ukázali krásné závody. Zprvu to vypadalo, že budou v režii Adama Duška (HT Group Racing Team), vedoucího jezdce tabulky, který vyhrál kvalifikaci i první rozjížďku, navíc mu v Petrovicích chyběl jeho velký soupeř Marcel Stauffer (Osička MX Team), kterému se OMČR krylo s domácím podnikem. Dušek jel opravdu skvěle, v první jízdě bral holeshot a následně i vítězství stylem start-cíl. Druhá rozjížďka ale nebyla tak povedená, Dušek se musel po nezaviněném pádu spokojit až s třetím místem v jízdě a druhým celkově.

Tabulku průběžných výsledků ale i nadále docela s přehledem vede. Celkové prvenství v Petrovicích Duškovi vyfoukl Slovák Jaroslav Katriňák. Katriňák už několikrát ukázal, že mu to jede. Co závod, to stupně vítězů, naopak se ale neúčastnil všech podniků OMČR a nemůže tak pomýšlet na vedení v seriálu. Komu to v Petrovicích také dost sedlo, byl Petr Rathouský (Orion Racing Team). Petr letos dlouho čekal na bednu a konečně se dočkal. Vysloužil si ji čtvrtým a druhým místem v jízdách. Čtvrté a páté místo celkově už patřilo tradičním jménům třídy MX2. Čtvrtý byl Martin Venhoda (Q-Racing Team) a pátý Tomáš Pikart (ZL N2P s. r. o.). Celkově v Petrovicích tedy: 1. Katriňák, 2. Dušek, 3. Rathouský. Průběžně se na čele téměř nic nezměnilo. Prvenství stále drží Adam Dušek, druhý je Martin Venhoda, třetí Tomáš Pikart, čtvrtý Petr Rathouský a na páté místo poskočil Jaroslav Katriňák.

Výsledky: 1. Jaroslav Katriňák (2–1), 2. Adam Dušek (1–3, HT Group Racing Team), 3. Petr Rathouský (5–2, Orion Racing Team), 4. Martin Venhoda (3–4, Q-Racing Team), 5. Tomáš Pikart (4–6, ZL N2P s. r. o.).

85 ccm

Ve třídě 85 ccm mohli diváci podél trati sledovat absolutní nadvládu polského jezdce Szymona Masarczyka (Motosport Chýnov v AČR). Szymon byl v Petrovicích doslova jako doma. Místní trať zná z těch českých nejlépe, neboť bydlí v nedalekém Rybniku. Svoje znalosti zúročil a byla z toho dvě první místa, obě jízdy vedl od startu až do cíle a nenašel přemožitele. Tentokrát na něj byl krátký i lídr tabulky Matyáš Výleta (KRTZ Motorsport), ten se musel spokojit se dvěma druhými místy. O červenou tabulku nepřišel, ale Szymon vítězným závodem ukrojil pár bodů z Matyášova náskoku na čele, nyní je mezi nimi pouze šestibodový rozdíl.

Kdyby se polskému jezdci povedlo vyhrát i příště, bodové skóre by se minimálně vyrovnalo. Třetí byl v Petrovicích Lukáš Jurkovič, ten se závodů OMČR účastnil poprvé v sezóně, takže do průběžného hodnocení na čele nezasáhne. Podruhé se na start českého mistrovství postavil polský jezdec Kuba Kristof, tentokrát se mu dařilo, nejlepší výsledek bylo třetí místo z první rozjížďky, celkově byl v Petrovicích čtvrtý. Pátý skončil Jan Pokorný (GT2 Motorsport). Ještě musíme zmínit třetího jezdce průběžného hodnocení, tím je i po Petrovicích Zdeněk Buštík (LUTCAR Team z. s.), ten ovšem kvůli nepovedené první rozjížďce skončil celkově až desátý.

Výsledky: 1. Szymon Masarczyk (1–1, Motosport Chýnov v AČR), 2. Matyáš Výleta (2–2, KRTZ Motorsport), 3. Lukáš Jurkovič (4–5), 4. Kuba Kristof (3–9), 5. Jan Pokorný (9–4, GT2 Motorsport).

Veterán

Kdo v Petrovicích sázel na vítězství Petra Bartoše (Orion Racing Team), byl jasným vítězem, stejně jako právě Bartoš, který si připsal na konto další suverénní prvenství v závodě OMČR. Navýšil tak svůj dosavadní náskok zase o další body. Kdo bude druhý, ale už nebylo tak úplně jasné. V první jízdě si druhou pozici vyjezdil Michal Votroubek (LUKA Motocross Team), držel se na ní celou dobu. Tady by se ale jistě zkušený fanoušek motokrosu ptal, kde byl Martin Žerava (KRTZ Motorsport), který tradičně okupuje právě druhé místo. Žerava kvůli pádu těsně po startu musel stahovat téměř z chvostu startovního pole a v horkém počasí to dokázal dotáhnout na sedmou pozici. Ve druhé jízdě už si ale Žerava druhé místo uhájil, na třetím místě dojel Martin Trávníček, Votroubek byl kvůli pádu až čtvrtý. To znamená, že druhé místo celkově bral v Petrovicích Martin Trávníček, třetí celkově byl Michal Votroubek, čtvrtý Martin Žerava a pátý Zdeněk Blábolil (Promoto Husqvarna Racing Team).

Ve třídě Veterán 50+ bral Martin Žerava, i přes náročnou první rozjížďku, první místo celkově, druhý byl jeho týmový kolega Petr Dokoupil (KRTZ Motorsport), třetí Roman Skalka, čtvrtý Rostislav Hlaváček a pátý Miroslav Kurka.

Výsledky: 1. Petr Bartoš (1–1, Orion Racing Team), 2. Martin Trávníček (3–3), 3. Michal Votroubek (2–4, LUKA Motocross Team), 4. Martin Žerava (7–2, KRTZ Motorsport), 5. Zdeněk Blábolil (4–5, Promoto Husqvarna Racing Team).

Výsledky Veterán 50+: 1. Martin Žerava (1–1, KRTZ Motorsport), 2. Petr Dokoupil (2–2, KRTZ Motorsport), 3. Roman Skalka (3–3), 4. Rostislav Hlaváček (4–4), 5. Miroslav Kurka (6–6).