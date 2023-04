Nová zeleň, hrací plochy, odpočinková zóna, parkovací místa, úprava vozovky a chodníků, nový mobiliář, veřejné osvětlení nebo dešťová kanalizace, to vše bude od léta příštího roku nabízet oblíbený park za Kulturním domem Radost, který projde masivní rekonstrukcí. Práce začnou v listopadu a hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Náklady pokryjí finance ze státního rozpočtu.

Takto má vypadat park za Kulturním domem Radost v Havířově po rekonstrukci. Vizualizace, rok 2023. | Foto: se svolením Magistrátu města Havířov

Park za Kulturním domem Radost je celoročně vyhledávaným útočištěm nejen pro maminky s dětmi, ale také pro pejskaře a milovníky procházek. Jde o příjemnou oázu klidu a zeleně přímo v centru města Havířova. Populární park společně s kulturním domem funguje pro všechny občany již od vzniku města, tedy od roku 1955, a to dosud bez renovace a modernizace. Vedení města Havířova se proto rozhodlo, že je nejvyšší čas vdechnout parku nový život.

„O rekonstrukci parku uvažujeme už dlouho a jsem rád, že se do toho můžeme pustit. Jde o investici, která si žádá nemalé finanční prostředky, které by město v plné výši pokrylo jen stěží. Proto mě těší, že můžeme využít peníze ze státního rozpočtu, konkrétně částku 58 milionů korun. Změny to budou velké, jelikož tento prostor vlastně původně jako park zamýšlen nebyl. Záměr z 50. let byl veřejný prostor, park se vším všudy z něj uděláme až my. Samozřejmě, že při rekonstrukci budeme myslet i na rozšíření parkovacích míst. Z původních 29 vznikne 62 nových parkovacích státní,“ popisuje plánované novinky primátor Havířova Josef Bělica.

„Začneme obměnou dřevin a zeleně. Část té stávající je už vzhledem k věku nevyhovující, a ne zcela bezpečná, proto ji odstraníme a vysadíme novou. Občané se mohou v rámci revitalizovaného parku těšit na šest odpočinkových zón. Jedno z nic bude hřiště pro nejmenší se skluzavkou, houpačkou a pískovištěm. Další hřiště bude workoutové, které nabídne trampolínu, ručkovadlo či lanový park. Park bude plný laviček a kvetoucí zeleně, ideální pro relaxaci i aktivní trávení volného času v přírodě," dodává náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

V nové výsadbě parku jistě okouzlí trvalky společně s travinami jako jsou růže, kopretiny, šalvěj, třapatka, azalky nebo ozdobnice. Svou majestátností zase ohromí nově vysazené stromy, mezi které budou patřit sakury, javory, lípy, břízy, ambroň nebo liliovník. U nové zeleně bude možné rozjímat na nemalém množství parkových laviček s opěradlem. Osvětlení bude řešeno stylově a energeticky úsporně.

Na všech 33 stožárech budou umístěna LED svítidla a další čtyři na stožárech silničních. Nově rozvrženou dispozicí vznikne v parku také ideální prostor pro vzájemná setkávání či pořádání společenských a kulturních akcí. Dominantou tohoto prostoru zůstává působivá a oblíbená kašna Chlapec s rybou, která zdobí park v centru města od konce 50. let 20. století.

Cílem projektu je obnova parku pomocí sadových úprav, které budou mnohodruhové, kvetoucí a atraktivní v každé roční době, rozšíření parkovacích ploch na ulic Sadová, a také sofistikovanější nakládání s dešťovou vodou díky nové kanalizaci. Oblíbená oáza klidu a zeleně přímo v centru města Havířova po rekonstrukci nabídne široké veřejnosti nové možnosti trávení volného času pod širým nebem a stane se vhodným místem pro pořádání různých kulturně-společenských akcí.