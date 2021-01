Město od 1. ledna zrušilo posledních 33 parkovacích míst, která si řidiči před lety předplatili. Tento systém fungoval 20 let. Starosta Miroslav Chlubna říká, že uvolněná parkovací místa budou k dispozici všem řidičům.

„Pro většinu motoristů tak bude situace příznivější, pro těch pár šťastných, kteří měli tato místa vyhrazená, bude malinko komplikovanější a v mnohém neznámá. Prostě budou stejná pro všechny majitele auta,“ dodává s tím, že výjimkou jsou parkovací místa vyhrazená pro podnikání a místa pro parkovací zdravotně znevýhodněných osob. Podle starosty chce radnice tímto krokem pomoci řešit neutěšenou situaci s parkováním především na sídlištích.

Jak konkrétně?

Teď se udělal první krok – zrušila se výjimka. Už žádná předplacená místa kromě zdravotně znevýhodněných osob a podnikatelů.

A dál?

Každý obyvatel Orlové může denně vidět, že situace s parkováním na sídlištích je víc než zoufalá, a za závažnou ji považuje i vedení města. Počet aut ve městě neustále roste a budování nových parkovacích míst je stále náročnější po technické, ekonomické či ekologické stránce. Vždy je nutné najít kompromis, který není jednoduchý. Náprava současného neutěšeného stavu ale není možná okamžitě. Snažíme se ale pomoci lidem v centru třeba tím, že jsme zkrátili placené parkování před městským úřadem a uvolnili část parkovacích míst. Ze 40 je zpoplatněných pouze 24.

Jaký je největší problém, pokud se bavíme o možnosti parkování ve městě?

Je jich více. Parkovacích míst je ve městech obecně nedostatek, není to jen problém Orlové. Nejen my se proto potýkáme s tím, že při projektování a stavbě sídlišť se nepočítalo s tím, že počet aut v relativně krátké době tak moc naroste. Dnes už není auto na rodinu, ale na člověka a víme o případech, kdy dva dospělí v rodině mají každý své vlastní auto a k tomu každý ještě služební. Anebo jsou lidé, kteří mají k dispozici firemní dodávky a chtějí je parkovat před domem, k tomu mají ještě vlastní vůz… všechno se to prostě na sídliště vejít nemůže.

Vyprávěl mi člověk, který bydlí na Druhé etapě, že když přijíždí pozdě odpoledne nebo večer z práce, čeká před svým domem v autě, zda náhodou někdo přece jen ještě neodjede, a on by mohl na jeho místo. Někdy prý čeká i několik desítek minut. Ale když se nedočká, hledá prý parkovací místo, kdekoli, někdy i 300 až 400 metrů od svého domu. Co myslíte, nepřehání trochu?

Bohužel se obávám, že takovýto případ nebude ojedinělý.

Rada města aktuálně předplacená místa k parkování zrušila. Neuvažovali jste ale naopak o tom, že byste předplacených míst zřídili naopak více?

Přiznejme si, že situace tomu nahrává, mnoho lidí je ochotno za komfort „vlastního“ parkovacího místa platit a město by tak mělo zdroj peněz, z nichž by mohlo budovat nová parkovaní stání. Je fakt, že jsme se bavili o tom, že bychom to obnovili, ale neshodli jsme způsobem, jak to udělat. I proto se chceme vydat jinou cestou.

Jakou?

Kombinací více kroků. V Orlové, kde budou už za rok tři podzemní parkoviště, je jednou z cest zavedení tzv. rezidenčních zón, ve kterých si člověk, který tam bydlí, zaplatí možnost parkovat ve vyhrazené oblasti, ne na konkrétním místě. Další způsob, jak zajistit na sídlištích více parkovacích míst, je tzv. karuselové stání. Což je stavba, jakýsi kolotoč, který auta zvedá do výšky. Na ploše zhruba pro 14 parkovacích míst, takto můžete zvednout kapacitu na 120 míst. V minulosti se uvažovalo o výstavbě parkovacích domů na sídlišti Pátá etapa, ale tyto projekty z nějakých důvodů nejsou realizovatelné, Na to jsme už rezignovali.

Takže s žádnými novými parkovacími místy nemohou řidiči ve městě počítat?

Rád bych připomněl, že město nemá povinnost každému zajistit parkovací místo. Má omezené možnosti, ale ty už jsou vyčerpané. Něco jsme schopni udělat na zelených plochách, něco na betonových nevyužitých plochách a víc už neuděláme, pokud tedy nebudeme stavět zcela nové parkovací domy. Aktuálně ale pracujeme na zlepšení situace a vybudování několika menších ploch pro parkování tam, kde to ještě možné je. To mluvím o třídě Osvobození, o prostorech v ulici Okružní a také dlouhodobě jednáme s vedením nemocnice o možnosti poskytnout jedno parkoviště u budovy nemocnice pro veřejnost. Zatím však k žádné konkrétní dohodě nedošlo.