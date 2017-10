Havířov má novinky v parkování. Nové ceny i detekce volných míst

ANKETA/ Od listopadu v Havířově platí nová pravidla a ceny na placených parkovištích, které provozuje město.

Jde o parkoviště z obou stran magistrátu, na Dělnické ulici u OD Elan, na Dlouhé třídě před poštou a na nově zpoplatněném parkovišti za polyfunkčním domem mezi Beethovenovou a Fibichovou ulicí.

Původně měly změny v parkování platit už v dubnu. Vše však zůstalo při starém a novinky začínají platit v listopadu.

Na všech těchto parkovištích platí jednotná cena 20 korun za každou započatou hodinu parkování. U OC Elan ale i nadále zůstávají první dvě hodiny zdarma a u magistrátu je zdarma první půlhodina. Platí se ve všední dny od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

Nové placené parkoviště

Novinkou je zpoplatněné parkování na náměstí Republiky, za tamním polyfunkčním domem. Nainstalován tam je nový parkovací automat s provozem na solární energii.

Pro placené stání je vyhrazeno 55 míst. Dvě místa pro invalidy zůstanou bez poplatku. Důvodem zpoplatnění je snaha zajistit místa pro návštěvníky centra města, kteří si tam potřebují rychle něco vyřídit nebo nakoupit a nemají čas hledat volné místo. „Cílem je zajistit navýšení kapacity parkovacích stání na krátká časová období, a to při rovnoměrném využití všech parkovacích stání," vysvětlila už dříve záměr města Romana Bartošková z havířovského magistrátu.

Už nyní se hovoří o tom, že 55 zpoplatněných míst je v této lokalitě nadbytečné množství, když zřejmě nebude využívána ani jedna třetina. Kdo nebude chtít platit, bude hledat místa v blízkých ulicích, na což doplatí místní obyvatelé.

Otázkou zůstává, zda automat bude provozuschopný i v mrazivých dnech, když je napájen pouze solární energií. Jak deníku potvrdili technici, kteří jej instalovali, žádné vyhřívání nemá. Dříve používané automaty přitom trpěly právě na zamrzání vnitřního strojku. Nastupující zima tak bude prověrkou kvality zařízení.

V říjnu bylo zprovozněno také kryté parkoviště za OC Elan, které rozšířilo původní parkoviště sloužící především návštěvníkům obchodního domu. První dvě hodiny stání tam jsou bezplatné.

Počítá se také s placením přes platební karty. Platby parkovného přes sms se město chce vyhnout, protože si operátoři strhávají příliš vysoký podíl.

Volné místo přes mobil

Novinkou bude také možnost zjistit předem, zda je na parkovišti volné místo, a to pomocí mobilní aplikace. „Dostali jsme nabídku po dobu jednoho roku takovou možnost vyzkoušet na parkovišti před poštou na Dlouhé třídě. Motoristé si budou moci přes aplikaci zjistit, zda je tam právě volné místo k zaparkování. Systém bude počet volných míst zobrazovat také na tabuli u vjezdu na parkoviště. Přes mobilní telefon bude možné také zaplatit parkovné,“ řekla primátorka Havířova Jana Feberová.

Systém je poměrně jednoduchý, od řidičů to však bude vyžadovat, aby si do mobilního telefonu instalovali příslušnou aplikaci. Do budoucna to s sebou nese riziko, že parkování ve městech bude řešeno přes větší počet aplikací.

„Firma, která nám tento systém nabídla, zabuduje do dlažby parkovacích stání čidla. Ta přenášejí data o tom, zda je místo obsazené nebo volné. Informace o tom bude dostupná na tabuli a v mobilní aplikaci. My budeme mít přehled o využití parkoviště. Systém je možné navíc různě rozšiřovat a upravovat podle potřeb,“ uvedl Jan Kolář ze správy místních komunikací havířovského magistrátu.

Bude se platit všude?

Detekování volných parkovacích míst je prvním krokem k rozšíření placeného parkování v celém území města. Vedení havířovského magistrátu už s touto myšlenkou přilo dříve. Podle tehdejšího záměru by si lidé mohli u města za roční poplatek pronajmout parkovací místo v místě svého bydliště a toto místo pak v době, kdy ho nevyužívají svým vozidlem, prostřednictvím mobilní aplikace za úplatu pronajímat dalším motoristům.

V anketě Deníku čtenáři vyjádřili s takovým návrhem nelibost. A měli k němu i komentáře: "Radní by měli vytvářet podmínky, aby se lidem ve městě žilo dobře, a aby se přistěhovávali noví obyvatelé. Nejsme Praha nebo Brno. V Havířově by mělo být bezplatné parkování bonusem, podobně, jako se teď radnice podbízí levným nájemným nebo rozdáváním karet k bezplatné dopravě pro dojíždějí za prací. Až zpoplatní parkování před domy, tak budou mít lidé o další důvod více, aby se odstěhovali za hranice města. Konšelé by si měli dobře spočítat, zda se jim vyplatí vybírat poplatky za parkování a současně přicházet o obyvatele, ze kterých má město přijem z daní a jim samotným se podle počtu obyvatel vypočítávají platy. Sami si u radnice vyhradili místa pro bezplatné parkování a obyčejným lidem chtějí parkování před domy zpoplatnit."