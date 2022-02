Pane starosto, jaký je podle Vás aktuálně nejožehavější problém, který vedení Orlové potřebuje řešit? Co je podle Vás pro obyvatele města největší téma?

Když pominu dlouhodobé investiční záležitosti jako je náměstí 28. října, stále nedořešená oprava letního koupaliště a jiné, tak si myslím, že je pro lidi velkým tématem posledních let bezpečnost, hlavně pocit bezpečí.

Vysvětlím, co tím myslím…. Podle údajů policie jsme bezpečné město, patříme mezi nejbezpečnější místa v Česku a tím pádem tady není třeba tolik policistů, tolik hlídek atd. Ovšem obyvatelé města sami denně vidí, že se tu děje něco, co tu normálně nebylo, co se v takové míře nedělo, a to jsou problémy s nepřizpůsobivými obyvateli, kteří se objevují na místech, kde také dříve nebyli. Problém je v tom, že město nemá šanci tuto situaci korigovat. Stát vždycky proklamuje, jak městům pomůže, jak se to bude řešit, ale vždy je to v neprospěch těch „slušných občanů“.

Druhým a poměrně zásadním problémem, který trápí Orlovany, je parkování, a to především na sídlištích. V Orlové je to zejména to nejmladší a největší, tedy tzv. Pátá etapa. Tam je situace opravdu zoufalá. Město do budoucna musí přijít s nějakým řešením se striktními pravidly, která budou muset lidé respektovat.

Parkovací dům, o kterém se roky mluvilo, tedy nebude?

Ne. V minulosti chtěl parkovací dům stavět soukromý investor, ale z toho sešlo. Abychom mohli situaci s parkováním zejména sídlišti Pátá etapa nějak smysluplně řešit, nechali jsme si zpracovat generel parkování a máme i další nápady. Každopádně bude nutné regulovat počet aut, která parkují v těch přeplněných lokalitách, případně zvolit systém zpoplatnění parkovacích míst. Do budoucna to zřejmě bude nevyhnutelné. Ač nejsem příznivec takového kroku, není jiné cesty. Toto si myslím, bude velký úkol pro nové vedení města.

Letos byste společně s dalšími měl přestřihnout pásku na dokončeném novém prostranství v centru města. Včetně příprav trvala celá stavba přes deset let. Jak Vám je, když víte, že je konečně hotovo?

Samozřejmě z toho mám radost. Myslím, že lidé se na nové náměstí těší, říkají, že to bude jiné a určitě si na to všichni během chvilky zvykneme. Musím ale připomenout, že to není zásluha jen současného vedení města, ale i těch předchozích, která celou akci připravila a rozjela. Pocit mám dobrý. Hlavně proto, že tu bude něco, co nedělá ostudu městu. A také proto, že se jedna věc konečně dodělá a můžeme se věnovat dalším věcem, které je potřeba řešit.

Orlová má v rámci republiky nelichotivý rating, každoročně se ve srovnávacím projektu Místo pro život umisťuje na posledním místě hned za Karvinou. Máte recept, jak se z tohoto posledního místa odpoutat?

Recept není a nemůže být. A důvod je ten, že celá ta slavná anketa je tendenční a neobjektivní. Zase uvedu příklad: nemocnice, v Orlové silné téma. Ovšem v onom výzkumu se nehodnotí, jak ta nemocnice funguje, kolik má lékařů a podobně, ale hodnotí se vzdálenost špitálu od radnice. To jsou opravdu podivná a hlavně nicneříkající kritéria. Zpochybnitelná je také třeba váha jednotlivých těch hodnotících indexů. Tam, kde má obec největší vliv, co může ovlivnit, je počet základních škol, ovšem v průzkumu má tento parametr váhu indexu 1,7. Takže přeloženo, mohli bychom postavit klidně jednu novou školu, ale přesto nám to v této anketě nijak nepomůže, protože váha toho indexu je nízká.

My tuto anketu dlouhodobě kritizujeme a určitě nejsme sami. Opravdu nevíme, co udělat, abychom svůj rating zlepšili, ale došli jsme k názoru, že při takto nastavených parametrech se zlepšit nemůžeme. Na druhé straně, když se podíváte, že rozdíl v hodnocení mezi prvním (Říčany) a posledním (Orlová) je ve skutečnosti čtyři a půl bodu, to není zase takový rozptyl. Z toho logicky plyne, že mezi Říčany a Orlovou nemůže být až zase takový rozdíl. Do těch čtyř a půl bodu se musí vejít 204 měst…

Nejhorší je, že sami autoři té ankety přiznávají, že jsou si vědomi, že některé ukazatele kvality života že na úrovni obce ovlivnit velmi složitě nebo vůbec. Sami přiznávají, že na to obec nemá vliv, ale přesto napíší: Orlová - nejhorší.

Město sice stále má nemocnici, ale v minulých letech přišlo o některé obory neakutní medicíny a lůžková oddělení. Funguje podle Vás nemocnice v současném režimu tak, aby Orlovanům nechyběla kvalitní zdravotnická péče? Nebo jinak, je současný režim fungování nemocnice přijatelný, když už to dopadlo, jak to dopadlo, nebo máte nějaké výhrady?

Určitě jsem schopen vyjmenovat věci, které by se daly zlepšit, ale je třeba říct, že jsou věci, které funguji dobře. Máme tu například novou gastroenterologickou ambulanci, jejíž provoz zajišťuje Nemocnice Frýdek-Místek. Ale na druhé straně když v létě nemocnice zavře lůžkovou interní ambulanci a pacienti musí k ošetření až do Třince, tak to je opravdu „silné kafe“. Situaci průběžně probíráme s ředitelem nemocnice i s vedením odboru zdravotnictví na krajském úřadě.

Sám za sebe ale moc spokojený nejsem. Stále si myslím, že kdyby se půl roku počkalo, tak by se během covidové pandemie zjistilo, že mnoho věcí funguje dobře a nebylo třeba je rušit.