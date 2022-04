Náměstí Svobody v Bohumíně by mohlo mít od příštého roku novou atrakci. Radnice chce do centra města instalovat repliku parní tramvaje. Má jít o venkovní exponát muzea. Město již získalo souhlas památkářů.

„Úzkorozchodné tramvaje jsou pro naše město typické a jsou součástí kulturního dědictví. Dvě třetiny dvacátého století spojovaly Bohumín s okolními městy. Chceme připomenout významný kus historie města i těm, kteří už tento typ dopravy nezažili. Letos slavíme 120 let od zahájení provozu tramvaje tažené koňmi,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Úzkorozchodná tramvajová dráha fungovala v Bohumíně od roku 1902 do roku 1973. Původní „koňku“ nahradila v roce 1903 parní, následně elektrická tramvaj.

Město plánovalo původně získání původní vůz, ale zjistilo, že není šance některý z posledních zachovaných kusů z depozitáře brněnského technického muzea získat. Proto nechá vyrobit repliku. „Tramvaj bude součástí Městského muzea a stane se venkovním exponátem, u kterého bude v určitých hodinách možná i prohlídka interiéru,“ dodal Macura.

Město získalo originál podvozku

Město už prostřednictvím soukromé firmy zajistilo originální podvozek z roku 1902, který je od loňského roku umístěn ve skladovacích prostorách v Bohumíně-Skřečoni. Na něm odborníci vystaví přesnou kopii parního vozu z roku 1903. „Replika bude mít dřevěnou kostru, mosazné kování a historické realitě odpovídající vnější lak v bílé a tmavě červené barvě včetně ručně malovaných linek a nápisů,“ popsal Macura.

Tramvaj bude stát na skuteční kolejnici, celkem má být na náměstí 18 metrů kolejí. Současně se také zpracovává výrobní dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zhotovení repliky. Všemu předcházely konzultace s městskými komisemi a jednotlivé kroky projednává speciální tým odborníků, který k projektu na radnici vznikl. „K našemu záměru se už vyjádřil i Národní památkový ústav s tím, že je v souladu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot,“ konstatoval místostarosta.

Náklady na výrobu tramvaje město v tuto chvíli nezná, pokusí se však dosáhnout na některou z dotací. Na podzim letošního roku se chce zapojit do česko-polského projektu na podporu cestovního ruchu. „Skvělým výsledkem by bylo slavnostní otevření nového muzejního exponátu v příštím roce, kdy budeme slavit 120 let parní tramvaje v Bohumíně. Z projektu bychom chtěli pořídit i elektronický infokiosek, kde by se turisté dozvěděli historické a technické zajímavosti,“ řekl Macura.

Ještě letos město vytvoří k 120. výročí koňské tramvaje virtuální naučnou stezku o historii bohumínské tramvajové dopravy s pěti zastaveními. Po instalaci repliky a infokiosku se stezka dočká svého umístění v terénu. Město by rádo docílilo zapojení tramvaje do takzvané Technotrasy.