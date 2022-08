Článek je součástí prázdninového projektu Letní Deník - více zde.

A právě kolem tohoto záběru se na filmových webech rozpoutala diskuse. Podle některých jde o vlakové nádraží ve Svinově, další mluví o Přívoze. Existují však i názory, že se v Ostravě vůbec nenatáčelo.

„Na 99 % si myslím, že je v záběru filmu vlakové nádraží Ostrava-Svinov. Lze to rozpoznat z oken, které mají v horní části půlkruhový tvar. Jako student si pamatuji i starý podchod, který vedl od kolejí do budovy. Určitě to není Ostrava hlavní nádraží, protože tam je budova dál od nádraží a chodí se nadchodem,“ napsal jeden z diskutujících.

Dostalo se mu však nesouhlasné reakce: „Domnívám se, že scéna z ostravského nádraží se nenatáčela v železniční stanici Ostrava-Svinov, ale ve stanici Moravská Ostrava-Přívoz, které bylo později zbouráno a nahrazeno novou nádražní budovou, nyní Ostrava hl. n.,“ uvedl další diskutující.

Jiní se však domnívají, že nejde o Ostravu. Mluví o Praze či filmovém triku.

„Opět jsem se koukal na ten záběr, který je dosti nečitelný. Podle mne by se spíše mohlo jednat o Hl. n. v Praze. Upřímně si myslím, že stěhovat celý štáb do Ostravy kvůli pár záběrům je čirý nesmysl. Mohu se také mýlit, ale pokud se podívám, kde je podchod, oblouková okna a svítidla, tak mi to vychází spíše na toto nádraží,“ uvedl filmový nadšenec, který se podle svých slov nebrání ani úvahám o filmovém triku.

Ukázka z filmu Anděl na horách aneb Lyžař z Beskyd:

Parta hic v Ostravě a Karviné

Parta hic – práce nic. Hláška patří k oddechovému snímku Part hic z roku 1976, který se z velké části točil na severní Moravě. Pojednává o hornících, kteří jsou lstí vtaženi do mléčného experimentu, jehož cílem je prevence silikózy pomocí takzvané kalciové bariéry. To znamená pravidelné pití mléka, což ale členové party odmítají. Následuje tvrdý boj mezi nimi a předsedou ROH.

Film se z velké části natáčel v Ostravě a Karviné. Známá je třeba scéna z hlavního vlakového nádraží v Ostravě-Přívoze, kdy lékařka po příjezdu zjistí, že její snoubenec odjíždí do Polska.

Řada scén se odehrála v bývalém Dole Barbora v Karviné. Předseda ROH zde například zadem odvádí horníky k přistavenému autobusu, který je má odvézt na mléčný mejdan do beskydského hotelu. Nakonec se horníci podvolí a stanou se mléčnými hrdiny.

Ve filmu se objevilo mnoho známých herců, například Vladimír Menšík, Josef Kemr, Josef Dvořák, Petr Nárožný, Jiří Krampol, Jan Skopeček, Václav Babka a další. Malou roli si zahrál i Karel Gott.

