Zatímco v Havířově, Orlové i Karviné už přání lidí vyslyšeli a města některé projekty zaplatila, v Českém Těšíně se zatím nepodařilo tento systém prosadit.

S návrhem na zřízení komise, která by měla za úkol připravit precizní projekt participativního rozpočtu, na kterém by byla všeobecná shoda, přišli Piráti společně s ODS, které podpořily všechny opoziční strany. Vládnoucí koalice je však přehlasovala.

Lidé nejlépe vědí…

Podle Stanislava Folwarzcného, zastupitele za ODS, je to velká škoda, protože takto mohou lidé přímo navrhnout a pak hlasovat o tom, které projekty město zrealizuje.

"Někde chtějí park, jinde lesopark, tu zas naučnou stezku a tam kurty, případně opravit hasičskou zbrojnici. Lidé nejlépe ví, co jim v okolí chybí," myslí si Folwarczny.

Šéf pirátského klubu zastupitelů Ireneusz Pieniążek přidává příklad ze sousedního polského Těšína, kde participativní rozpočet funguje. "Bohužel během rozpravy zastupitelstva nezazněly žádné relevantní argumenty, které by Českému Těšínu bránily ve zřízení Komise pro participativní rozpočet. Přesto budeme ve své iniciativě pokračovat," dodal Pieniążek.

Podle Milana Pecky z ODS je tak Český Těšín posledním městem okresu, kde vládnoucí koalice nechce s občany spolupracovat.

"Myslím, že lidé by uměli lépe investovat peníze, než to dělá současné vedení. To například na jedné straně významně krátí peníze pro mladé sportovce, s čímž nesouhlasíme, na druhé pak neváhá vyplatit 60 tisíc korun na pronájem běžeckého simulátoru pro deset zájemců, protože tak si představuje podporu sportu,“ řekl Pecka a dodal, že opozice se nevzdává a budeme o PaRo (zkráceně participativní rozpočet - pozd. red.) v zájmu občanů i nadále bojovat.

Pavelek: Musíme škrtat

Místostarosta Tomáš Pavelek (ANO) se snaží celou záležitost vysvětlit tím, vedení města tvořené po jednom zástupci Nestraníků, ANO a lidovců, už dříve avizovalo, že na zřizování participativního rozpočtu rezignovalo kvůli změnám v rozpočtu a snížení daňových příjmů. "Administrativně je to náročná záležitost, a odbory, které by se na přípravě participativního rozpočtu měly podílet, na to prostě teď nemají čas," tvrdí místostarosta Pavelek.

Ihned však dodává, že současné vedení města participativní rozpočet rozhodně nezavrhuje. "Je to určitě dobrý nástroj, jak zapojit obyvatele města do rozhodování, co ve městě bude. Ale opravdu, máme nyní rozjeto několik investičních akcí, takže úředníci budou mít dost práce i tak," vysvětluje.

Na otázku, kdy dá město lidem příležitost rozhodovat, jak investovat jistou část peněz z rozčtu, říká, že to zřejmě nebude ani příští rok. "V rozpočtu nás zřejmě čekají další škrty, takže přípravu participativní ho rozpočtu vidím tak na rok 2022," dodal místostarosta Českého Těšína.