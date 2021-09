Pane starosto, jaký je podle Vás nejožehavější problém obyvatel sídliště Pátá etapa? Je to parkování, kvalita bydlení, dostupnost služeb, zeleň, nepořádek po psech, nedostatek dětských hřišť, hluk, sousedské vztahy? Nebo ještě něco jiného?

S ohledem na doručené stížnosti občanů je to asi parkování. Je to záležitost, která trápí občany V. etapy asi nejvíce. Novějším problémem je chování tzv. nepřizpůsobivých spoluobčanů, tady můžeme zahrnout část i Vámi vyjmenovaných problémů, hluk, celkový nepořádek a tak dále.

Když už mluvíme o parkování, dlouhé roky je na tomto sídlišti velké téma. A taky není tajemstvím, že se několikrát uvažovalo o stavbě parkovacího domu? Máte pro tamní řidiče nějakou dobrou zprávu? Bude parkovací dům?

Parkovací dům nebude. Připravovali jsme tzv. caruselové stání, ale i to zatím bylo odloženo. Budeme budovat parkoviště, pokud to odsouhlasí zastupitelstvo, u nemocnice, kde jsme získali pozemek od Moravskoslezského kraje. Asi to bude nejrychlejší pomoc s parkováním. Pořád se snažíme nalézt nová řešení, co se týče parkování na V. etapě, a jedno zajímavé bylo projednávané v představenstvu městské společnosti SMO. Jednalo se o montované patro na jednom ze stávajících parkovišť.

Plánuje město na páté etapě nějaké zásadní investice? Čeho je tam kromě parkovacích míst hodně potřeba?

Pátá etapa již několik let prochází postupnou revitalizací. Revitalizován je veřejný prostor, zeleň atd. Byla již podepsána smlouva na realizaci 4. části, která se týká ulice F. S. Tůmy. Každá z realizovaných částí revitalizace tohoto sídliště přijde na více než 10 milionů korun, a to nás čeká ještě asi šest dalších. Zatím se na každou z částí podařilo získat dotaci. Z posledních akcí mohu jmenovat první část opravy podzemního parkoviště.

Na sídlišti je základní i mateřská škola mají dostatečnou kapacitu?

Myslím si, že obě školská zařízení mají dostatečnou kapacitu.

Pokud jde o bytové domy, ty jsou na Páté etapě města nebo společnosti Heimstaden či družstva? Má-li tam byty město, v jakém jsou stavu? Chystají se nějaké revitalizace?

Město má na V. etapě byty a jsou tam i byty obou orlovských družstev. Všichni majitelé do svých nemovitostí investují podle možností a potřeby. Město má v plánu již zmíněnou postupnou revitalizaci veřejného prostoru V. etapy.

Co podle Vás mohou obyvatelé sídliště pátá etapa závidět obyvatelům jiných částí Orlové a naopak?

Na tuto otázku se velice těžce odpovídá. Na každé etapě, nebo i v každé lokalitě Orlové, se najde něco, co mnohou lidé v jiné části závidět a opačně. Jako první mě napadá již zmíněné parkování. To je na tomto sídlišti opravdu hodně složité. Co lze lidem z V. etapy závidět, je snad dostupnost všech obchodů.