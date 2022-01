Celá událost se stala loni na podzim. V Bystřici nedaleko Českého Těšína nastupovala 86letá Anna do auta, aby ji rodina odvezla k volbám. Během nastupování však ztratila vědomí a upadla na zem. Paní Anna nejevila žádné známky života.

Ženu začali okamžitě resuscitovat sousedé, kteří se stali svědky události. Resuscitace člověka je velmi namáhavá, zvláště pokud není člověk trénovaný. Sousedy, kteří byli po pár minutách vyčerpáni, okamžitě vystřídal 15letý Jakub, který zrovna procházel okolo. Ani na sekundu neváhal a ženu resuscitoval až do příjezdu záchranné služby, která si paní Annu převzala. Díky jeho rychlé reakci a více než 15 minut trvající resuscitaci se ženu podařilo zachránit.

„Poskytnout někomu první pomoc, je pro mne priorita. Musím říct, že ani na vteřinu jsem neváhal, bylo to naprosto automatické. Paní jsem resuscitoval několik minut, než přijela záchrana služba. Na své pomoci nevidím nic hrdinského. Prostě jsem udělal to, co by měl udělat každý svědomitý člověk,“ popisuje 15letý Jakub, žák prvního ročníku AGEL Střední zdravotnické školy v Českém Těšíně.Skromný mladý muž, který první pomoc vnímá, jako své poslání se o celé události svěřil jen svému spolužákovi, který s ním sedí v lavici.

O Jakubově hrdinském činu se učitelé dozvěděli až z poděkování, které nedávno zaslala neteř paní Anny. „Moje teta je velmi kouzelná a vitální žena a já jsem ráda, že díky pohotovosti mladého Jakuba si může nadále užívat života. Jsem šťastná, že jsme to zvládli, teta si dnes pouští oblíbené písně na tabletu a je v plné síle. Díky pohotovosti, odhodlanosti i profesionalitě toho studenta moje teta žije. Myslím, že Jakub bude tím nejlepším záchranářem. Tímto mu ještě jednou moc děkuji za jeho pomoc při záchraně života,“ popisuje dění události paní Lída, neteř zachráněné Anny.

Ocenění se mladému zachránci dostalo také od vedení školy, kde studuje. „Velmi si vážím našeho žáka, že měl odvahu zasáhnout a zrovna probírané téma neodkladné resuscitace dokázal aplikovat do praxe. Nestává se často, že se taková reálná situace stane a určitě je to jiné než trénovat v odborné učebně resuscitační algoritmy. Celé vedení školy si váží toho, že získal odvahu a pomohl zachránit život, a proto jsme se rozhodli mu udělit pochvalu ředitele školy. Věřím, že ho tato zkušenost bude motivovat k dalšímu studiu na naši zdravotnické škole,“ řekla Karin Delongová, zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Českém Těšíně.