Už jen několik dní zbývá do galavečera, na kterém budou nominovaným umělcům a osobnostem kultury z Moravskoslezského kraje předány Ceny Jantar za rok 2022.

Karviná Permoník zkouška Ceny Jantar | Video: Januszek Tomáš

A také letos má mezi nimi své zástupce i okres Karviná. V divadelních kategoriích je to Těšínské divadlo s inscenací románu Krzywy kościół, Jolana Ferencová za roli v inscenaci Višňový sad, Daniela Sedláčková za roli ženy v inscenaci Miluju tě, ale…, dále alternativní orlovská kapela Pacino a stálice místní kultury – Symfonický orchestr Májovák a Pěvecký sbor Permoník.

Permoník zazpívá samostatně i jako doprovod

A právě věhlasný karvinský dětský pěvecký sbor je také souborem, který je součástí kulturního programu galavečera. Jeho členové předvedou své umění v doprovodu klavíru a známého ostravského klarinetisty a saxofonisty Michala Žáčka. Sbor zazpívá dvě věci, s nimiž jsme v loňském roce vystoupili na soutěžním programu v newyorské Carnegie Hall. Poté doprovodí mladou zpěvačku VeroNIKU Borákovou a kapelu zpěvačky Jitky Andráškové. Právě s těmito umělci se členové Permoníku minulý týden v Karviné secvičovali.

A co říkají na fakt, že Permoník, který je držitelem historicky první Ceny Jantar za rok 2017, je po loňském ocenění své zakladatelky Evy Šeinerové, opět mezi nominovanými? „Je to pro nás obrovská čest a moc si toho vážíme. Například i proto, že ač amatérské uskupení, jsme řazení mezi profesionální muzikanty. To samo o sobě je obrovská čest,“ říká Karina Grimová, jedna ze sbormistryň Permoníku.

Také letos vyrazí Permoník na dalekou cestu. V červenci se mladí zpěváci vydají na sborové světové hry do Jižní Koreje. Věhlasné soutěže, která po covidové pandemii znovu ožívá a které se pravidelně účastní až stovky sborů z celého světa. „Soutěžit budeme ve třech kategoriích – zvlášť děvčata v kategorii současné hudby, chlapci zvlášť mezi mládežnickými sbory a poté dohromady jako smíšený sbor v kategorii lidové hudby,“ prozradila sbormistryně Karina Grimová.

Galavečer bude ve velkém stylu

Galavačer spojený s udílením Cen jantar za rok 2022 proběhne v pondělí 17. dubna v DK Poklad v Ostravě-Porubě. Jak připomněl organizátor akce Aleš Honus nominace se vyhlašují v osmi uměleckých oborech, devátá cena se uděluje za celoživotní přínos. Letos bude také udělena Cena Davida Stypky pro mimořádnou interpretační a tvůrčí osobnost.

„Chceme předávání Cen Jantar povýšit na vrcholnou kulturní událost Moravskoslezského kraje, a proto se snažíme, aby i program byl pestrý, netradiční. Diváci, kteří se galavečera zúčastní, uvidí a uslyší kapely, které znají z běžných koncertů, ovšem v tento večer se objeví v netradičním hudebním spojení a jinými hudebními tělesy,“ nastínil Honus.