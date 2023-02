Do Stonavy dorazil předseda vlády Petr Fiala před desátou hodinou. Zhruba kolem jedenácté zamíří do nedaleké Ostravy, kde stráví celé odpoledne. Zúčastní se slavnostního otevření City Campusu VŠB na výstavišti Černá louka, kde stojí nové univerzitní budovy pro sport a umění. Diskutovat bude také se studenty Ostravské univerzity. Na konci svého pondělního programu se Petr Fiala chystá do Mošnova prohlédnout si letiště Leoše Janáčka a nákladní terminál pro železniční a leteckou dopravu.