"Na vrchol Beskyd vysoký 1323 metrů generál Pavel vystoupal v čele pelotonu příznivců za necelé dvě hodiny. Po sestupu následovala debata v ostravické WoodAreně moderovaná režisérem Václavem Marhoulem a grilování s veřejností v Palkovicích," uvedla k sobotnímu výstupu pro Deník tisková mluvčí generála Pavla Eva Hromádková.

Jak dodala, v rámci přípravy na prezidentskou kandidaturu Petr Pavel nyní objíždí všechny české regiony a seznamuje se s lokálními problémy. Nedávno například navštívil Chebsko nebo Semilsko. Příští týden se chystá do Jižních Čech a na konci prázdnin na Jižní Moravu. Na Lysé hoře a v Beskydech už byl generál Pavel několikrát.

Takto vypadala návštěva generála Petra Pavla a jeho manželky v chebském pohraničí:

"Od začátku jsem říkal, že chci být nezávislý kandidát. Z tohoto důvodu se chci opřít minimálně o 50.000 podpisů. A k tomu slouží i takové akce, jako ta dnešní. Na ně zveme podporovatele. Tady mohou podepsat podpisové archy," komentoval sběr podpisů Petr Pavel.

Dodal, že kromě toho už existují i další místa pro sběr podpisů. Řada podporovatelů si archy stáhla a podpisy sbírá ve svém okolí.

"Myslím, že se to docela pěkně rozjíždí. Po vyhlášení kandidatury tomu budeme věnovat ještě větší pozornost," dodal. Kolik podpisů už nyní má, si netroufá říct. "Nějaké archy jsme už dostali zpátky. Řada archů je ale stále mezi lidmi," uvedl generál ve výslužbě.

Petr Pavel je nositelem řady vojenských vyznamenání. Narodil se 1. listopadu 1961 v Plané u Mariánských Lázní. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a absolvoval kurz pro vyšší důstojníky v britském Camberley, v Londýně program Master of Arts v oboru mezinárodní vztahy. Velitelem průzkumné čety se poprvé stal v roce 1983. Před listopadem 1989 byl členem KSČ a Zpravodajské správy GŠ ČSLA.

Počátkem 90. let působil v silách UNPROFOR na Balkáně, v letech 1997–99 byl velitelem brigády speciálních sil. O deset let později se stal zástupcem vojenského představitele ČR při EU v Bruselu, v roce 2010 pak vojenským představitelem ČR při Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE). Náčelníkem GŠ AČR ho v roce 2012 jmenoval prezident Václav Klaus. V červnu 2015 byl na tři roky zvolen předsedou Vojenského výboru NATO. Je podruhé ženatý, má syny Jana a Petra.



K TÉMATU

Prezidentské volby se uskuteční v lednu 2023. Jejich první kolo by podle aktuálního volebního modelu agentury Median vyhrál předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš s 25,5 procenta hlasů. Na druhém místě by byl právě Pavel s 21 procenty. Ani jeden z nich ale ještě kandidaturu oficiálně neoznámil.

Pořadí v nynějším i předchozím volebním modelu Medianu na prvních třech místech zůstává stejné. Na prvním místě je Babiš, na druhém Pavel a na třetím s větším odstupem odborový předák Josef Středula. Za dvěma nejsilnějšími adepty na funkci prezidenta jsou podíly voličů vyrovnané. Za třetím Středulou zaostává o dva procentní body na čtvrtém místě bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se sedmi procenty hlasů. Na pátém místě je senátor Pavel Fischer se šesti procenty.

Středula již začal sbírat podpisy nutné pro kandidaturu, stejně tak činí Nerudová. Kromě nich chtějí kandidovat například také lékař a někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, podnikatel Tomáš Březina či podnikatel a matematik Karel Janeček.