Příběh rodiny Dobrých z Petrovic u Karviné, která se vzpamatovává z tragického požáru svého domova, otevírá kapitolu nového začátku. Po rozhodnutí o demolici poničené stavby se nyní rodina připravuje na výstavbu nového domu, s nadějí na lepší budoucnost.

Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, demolice rodinného domu zničeného požárem. 25.3. 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Asi dva měsíce uběhly od požáru, který zničil rodinný domek manželů Dobrých z Dolních Marklovic. Zhruba před měsícem vyslechli verdikt statika, který doporučil dům strhnout. A jen pár dní před Velikonocemi se odehrál třetí díl jejich příběhu, když se do střechy a stěn domu zakouslo rypadlo bagru.

Po nebi se honily černé mraky, typické dubnové počasí. Přeháňka byla na spadnutí. Libor Dobrý stál stranou a nehnutě, beze slova pozoroval, jak bagr strhává nejprve krovy, pak zbytky polystyrénu a nakonec stěny jeho domu. S manželkou a dvěma dcerami tu strávili sedm let života a teď budou začínat znovu. Příběh, který nikdo nechce zažít.

Libor Dobrý ale říká, že do minulosti se nedívá, se situací je srovnaný a v hlavě už má plány na stavbu nového domu. „Chceme začít stavět co nejdříve. Věřím, že snad za měsíc bychom mohli začít. Těším se na to,“ říká za hluku bagru, který likviduje kus jeho dosavadního života.

Co nezničily plameny, tak dokonala voda při hašení. „Stavba je prosáklá skrz naskrz. Dělaly se sondy až do základové desky a je to plné vody. Postavit nový dům proto bude rychlejší a ekonomicky rentabilnější,“ říká Libor Dobrý.

Tím vysvětluje, proč se se ženou rozhodli dům strhnout. „Nebylo to prioritně rozhodnutí moje, ale statika, já nejsem stavař. Jak říkám, demolice a stavba nového domu je ekonomické rozhodnutí,“ vysvětluje.

Na základech původního domu, který rodina koupila v roce 2017 jako hrubou stavbu s hotovými vnitřky a před kolaudací, vyroste dům nový. Bude podobný, ale vylepšený. „Když člověk v domě bydlí, zjistí, co by mohlo být jinak, co vylepšit. Jednáme s projekční kanceláří, je to nafoceno z dronu, zaměřeno a hrajeme si s tím, jak dům bude ve finále vypadat,“ říká Libor Dobrý.

Část nákladů na novou stavbu pokryje pojistka. Zčásti pomohou peníze, kterými přispěli lidé ve sbírce, již založili na Donio.cz pracovní kolegové Liborovy manželky. „Pomáhají nám, a to nejen finančně, naši kamarádi a přátelé. Ceníme si toho, žádnou pomoc neodmítáme. A pokud někdo bude chtít ještě přispět ve sbírce, budeme rádi,“ dodává muž.

Odhaduje, že pokud vše půjde optimálně, příští Vánoce by mohla rodina oslavit v novém domě.

