V rámci zmíněné rekonstrukce trati se kromě samotného železničního svršku se budou rekonstruovat také všechny mosty a mostky po celé délce trati, a to v několika etapách.

„To bude znamenat mimo jiné dočasné znepřístupnění některých lokalit, které se nacházejí za kolejemi. Musíme se s lidmi, co tam bydlí sejít a za účasti zástupců Správy železnic probrat, jak to všechno bude vypadat, jako to lidem život ovlivní,“ říká starosta Petrovic Marian Lebiedzik.

Petrovice, vlakové nádražíZdroj: Deník / Tomáš Januszek

Značné omezení v dopravě nastane v okamžiku, kdy se začne s rekonstrukcí dvojtunelu. „Oprava čeká také podjezd u kruhového objezdu v centru. Železničáři to chtěli uzavřít obojí najednou tak jsme jim vysvětlili že to není možné, že by v obci zkolabovala doprava. Takže dvojtunel u nádraží se bude dělat letos, podjezd v centru příští rok,“ říká starosta.

Co ale místní nejvíc „bije do očí“, je vzhled vlakového nádraží. „Momentálně ta stavba vůbec neřeší to nádraží, spíš se mluví o tom že by se kus měl ubourat. V podchodech se budují výtahy. Proč? Nikdo nevíme, když tam žádné vlaky nestojí…“ dodává starosta Petrovic.

ROZHOVOR

Ředitel školy Bořivoj Vlček:

Motivace děti u distanční výuky se stále snižuje

Ředitel ZŠ v Petrovicích u Karviné Bořivoj Vlček.Zdroj: Deník / Tomáš JanuszekNejvětší ze tří částí základní školy v Petrovicích prochází rekonstrukcí. Od nového školního roku škola využívá nové polytechnické centrum, a stejně jako hlavní budova dostane novou fasádu. Kromě toho žije škola normálním životem. V době koronavirové. Jak? Na to odpovídá ředitel školy Bořivoj Vlček.

Jak škola zvládá současnou situaci, kdy je většina žáků na distanční výuce?

Po zkušenostech s jarní distanční výukou se přes léto škola připravila na eventuální pokračování této výuky. Připravila se jednotná platforma pro vysílání a komunikaci, škola se dovybavila IT technikou, učitelé byli proškoleni atd. Díky tomu byla škola na podzimní distanční výuku připravena.

Základní škola v PetrovicíchZdroj: Deník / Tomáš Januszek

Co konkrétně v této situaci nejvíc trápí učitele, a jak vše zvládají děti a jejich rodiče?

Snižující se motivace žáků pro tento druh výuky. Technická náročnost výuky a ne vždy plně vyhovující vybavení žáků v jejich domácnostech.

Ve kterých ročnících je distanční výuka nejsložitější, podle vašich současných zkušeností?

Nejsložitější je situace na prvním stupni.

V budově školy v centru obce probíhá rekonstrukce? Co je předmětem rekonstrukce, kdy bude hotovo?

Předmětem rekonstrukce je oprava střechy, která tedy už proběhla, pak oprava fasády a rekonstrukce sociálních zařízení. Dále je v plánu vybudování nového vstupu do šaten a oprava oplocení školy. Hotovo by mělo být do konce tohoto školního roku.