Richard Kutěj 17. 9. 2024

Vysoušeče. To je teď jedna z hlavních komodit, kterou v úterý aktuálně poptávají v Petrovicích u Karviné. Obec zažila v uplynulých dnech nejhorší povodně posledních let, ty letošní překonaly i povodně z let 1997 či 2010.