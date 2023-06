Několik mrtvých, doslova rozsekaných srnčat objevila tento týden obyvatelka Petrovic u Karviné při procházce po pokosené louce v místní části Závada. Torza zvířat vyfotila a snímky umístila na sociální síť, kde vzbudily poměrně intenzivní emoce a diskuzi.

Petrovice u Karviné, výzva myslivců kvůli kosení trávy, tlampač, červen 2023. | Video: Januszek Tomáš

„Viděla jsem čerstvě posekané pole, tak jsem se tam šla podívat, jestli náhodou tam není nějaké přeživší. A to bylo poprvé v životě, kdy jsem viděla rozsekaná mláďata. Nejenom srnčat, ale i křepelky s vajíčky, malého zajíce, i slepice tam byla. Takže jsem byla v šoku. A druhý den další pole a těch polí během včerejška bylo několik. Já jsem byla schopna projít jenom dvě, protože jsem na to sama. Tam jsem našla další srnčata,“ řekla TV Polar paní Anna.

Svým příspěvkem na Facebooku také vyzvala obec, aby připomněla zemědělcům povinnost každou senoseč předem hlásit. Myslivci poté společně se zemědělci louky projdou a srnčata, která najdou, odnesou do bezpečí.

Torza srnčích těl se podle svědkyně našla mimo jiné na pozemcích, které obhospodařuje Farma Kondziolka. Její majitel Pavel Kondziolka Deníku řekl, že neví, kolik zvířat přišlo při senoseči tento týden v Závadě o život, protože i on má informaci pouze ze sociálních sítí. „Objel jsem ta místa na čtyřkolce, ale žádnou uhynulou zvěř jsem tam nenašel,“ řekl.

Ze svých dlouholetých zkušeností ale ví, že při sečení trávy každý rok zahyne část srnčat, ale také zajíců nebo větších ptáků. „Bohužel se to stává, mrzí mě to, ale všechno se ohlídat nedá. My společně s myslivci, ale i sami, procházíme místa, kde budeme druhý den kosit, a ještě jednou ráno, ale ani tak nikdo nemůže vyloučit, že srna tam to mládě zase nepoloží. A nepomůže ani pes, kterého vezmete s sebou, protože srnče ještě nemá pach zvěřiny a pes ho tedy necítí,“ vysvětluje farmář Kondziolka.

Dodal, že o ohlašovací povinnosti samozřejmě ví. „Já sám jsem člen místní honební společnosti a naše firma s myslivci spolupracuje,“ řekl Kondziolka. Potvrdil, že jeho firma sečení luk předem hlásí, jak jí to ukládá zákon. „Vždycky dopředu posíláme e-mail všude tam, kde obhospodařujeme plochy – v Dětmarovicích, Karviné-Starém Městem, v Neradu, v Dolní Lutyni,“ dodává farmář.

V Petrovicích se tento týden našla mrtvá srnčata na dvou místech. V Závadě byla senoseč hlášena, ve druhém případě, v Prstné, zřejmě nikoli. Pokud by se skutečně prokázalo nedbalé jednání, při kterém došlo k usmrcení srnčat, hrozí pokuta až deset tisíc korun.

Jak Deníku řekl starosta obce Marian Lebiedzik, celou záležitost by měly ze zákona prošetřit myslivci a poté orgány obce s rozšířenou působností, což je v případě Petrovic odbor životního prostředí Magistrátu města Karviné.

Výzva všem zemědělcům, nájemcům i vlastníkům pozemků, aby předem hlásili provádění senoseče, od pátečního rána opakovaně zaznívá z obecního rozhlasu a od čtvrtku je zveřejněna také na webových stránkách obce.

Myslivci chtějí koupit dron

Myslivci z Petrovic, stejně jako farmář Kondziolka, se o nálezu posekaných srnčat dozvěděli právě z příspěvku paní Anny na sociální síti.

Starosta Honebního společenstva Petrovice Jaroslav Smiech připustil, že k usmrcení srnčat v Prstné mohlo dojít kvůli tomu, že majitel pozemku sečení nenahlásil. „Je to exces. Většina zemědělců sečení trávy předem hlásí, ale může se stát, že to někdo neudělá,“ řekl šéf petrovických myslivců.

Aktuální případy usmrcených srnčat prý ale nikam hlásit nebude. „Máme sice fotografie, ale nemáme svědka. Je škoda, že nás autor fotografií zveřejněných na sociálních sítích, nepřivolal na místo, abychom vše zdokumentovali. Pokud to někdo může ohlásit, pak jen ten, kdo mrtvá zvířata našel a viděl,“ tvrdí Smiech, který už ve čtvrtek svolal své kolegy i farmáře a situaci probrali. Potvrdil slova majitele zemědělce Kondziolky, že ztráty při sečení prostě bývají a nikdy nelze stoprocentně zajistit, že se srnče v trávě znovu neobjeví těsně před sečením.

„Máme to pod kontrolou a díváme se dopředu. My jako myslivci jsme se dohodli, že si pořídíme dron i s nočním viděním, abychom mohli předcházet takovým situacím. Zemědělci jsou vstřícní a spolupracují. Dokonce řekli, že na nákup dronu přispějí,“ řekl Smiech.

K TÉMATU

Pomohli by dobrovolníci

Myslivci i farmáři se shodují, že by se hodila i pomoc dobrovolníků, kteří by se přihlásili a místa určená k sečení předem prošli. Prevence ale přichází i ze strany úřadů. Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo životního prostředí ČR a další partneři, za aktivní účasti myslivců a dobrovolníků z řad veřejnosti vytvořili portál Senoseč Online, který pomáhá jednoduše propojovat zemědělce, myslivce a dobrovolníky.