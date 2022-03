Podle Povodí Odry, které je správce toku, je primárním důvodem dlouhé přípravy složitá majetkoprávní problematika. „A to i s ohledem na skutečnost, že řeka Petrůvka je hraničním vodním tokem, a proto je nutno dosáhnout kladného projednání i s polskou stranou, resp. polskými vlastníky,“ vysvětluje mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Starosta Petrovic: Budeme i nadále tlačit na kraj, aby opravil poničenou silnici

Dodává, že Povodí Odry v současnosti řeší majetkoprávní vypořádání pozemků, na kterých je navrhováno umístění vodního díla, které bude zajišťovat protipovodňovou ochranu v petrovické místní části Závada. „Předběžně má náš podnik předjednáno vypořádání i s polskou stranou,“ řekla.

Právě kvůli složitým vlastnickým vztahům na pozemcích podél toku řeky se projekt několikrát měnil, protože je tam dotčena celá řada pozemků, jejichž majitelé chtějí své pozemky ochránit v maximální možné míře, což ovšem ne vždy lze. Protože je v celé věci zainteresovaná i polská strana, bylo nutné zpracovat mezinárodní studii EIA (studie vlivu stavby na životní prostředí – pozn. aut.), dělaly se různé odborné posudky, napočítávaly se rozsahy možných záplav, o kolik se hladina v případě záplav zvedne, pokud na české straně budou hráze a podobně.

Některé souhlasy už propadly

Starosta Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik dodává, že s protahováním příprav už obci propadly staré souhlasy s majiteli pozemků, a vše brzdí jiné nesouhlasy a podobně. Problémů není málo. „Protahováním příprav navíc rostou nároky majitelů pozemků na odškodnění,“ připomněl.

Mluvčí Povodí Odry na dotaz, kdy by mohly protipovodňové hráze stát, řekla, že dokončení projekčních prací a následná stavba protipovodňových hrází je podmíněna úspěšným dokončením majetkoprávní přípravy. Žádný konkrétní termín však neuvedla. Nicméně připustila, že realizaci stavby hrází by mohlo ohrozit to, že se nepodaří dokončit majetkoprávní vypořádání jak na české, tak polské straně.

Zájem postavit hráze trvá, ale…

Starosta obce prý chápe, že celý proces je složitý, i vzhledem k česko-polským majetkovým vztahům. „Nicméně nám záleží na tom, aby ty hráze stály a chránily majetky státu, obce i jejích obyvatel,“ uvedl Lebiedzik.

S tím souhlasí i Povodí Odry. „Povodí Odry má za to, že jsou při záplavách z řeky Petrůvky postihovány významné majetky státu, obce a fyzických i právnických osob a že připravovaná stavba má své ekonomické opodstatnění,“ uvedla mluví podniku Šárka Vlčková.

Jak to vidí opozice, odpovídá zastupitel Pavel Haas

Co podle vás potřebuje obec Petrovice pro to, aby se mohla dále rozvíjet?

V této chvíli je to jednoznačně potřeba vybudování kanalizace v oblastech, kde je to jak technicky, tak ekonomicky možné. Rovněž je nezbytně nutné vyvíjet tlak na Povodí Odry či přímo Ministerstvo zemědělství, aby se již konečně posunula výstavba hrází kolem Petrůvky v Závadě. Zatímco v jiných místech kraje jede výstavba či její příprava na plno, tak v této záležitosti přešlapují odpovědné orgány již delší dobu na místě.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy obce?

Kromě již zmíněné povodňové ochrany je to jistě doprava, která je poslední době extrémní v souvislosti s výstavbou železničního koridoru, ale také se stále rostoucí automobilovou dopravou směrem do Polska. Uzavření hraničního přechodu u kostela v Petrovicích sice přineslo úlevu občanům bydlícím v této lokalitě, ale na druhou stranu přineslo komplikace řadě místních, kteří jej používali při cestě na dálnici. Značně se také zvýšil provoz na komunikacích vedoucích k hraničnímu přechodu v Závadě, které rozhodně nejsou pro takovou zátěž konstruovány.