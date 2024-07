Pro předplatitele

Michaela Kaňoková dnes 17:13

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do Petřvaldu přijela pouť. Jako každý rok. A vypadá to, že se od devadesátých let nic nezměnilo. Neregulovaní stánkaři s padělanými značkami a nekvalitním zboží z Číny, absence regionálních výrobců, k výběru většinou nezdravá smažená jídla a nulové kontroly výšky a bezpečnosti na atrakcích. Za tuhle zábavu si na pouti ale pořádně připlatíte. Kolotoče nerozlišují cenu pro dospělé a děti, a za tří minutové svezení dáte 90 Kč za jednu osobu.