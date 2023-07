Mladí zpěváci z karvinského sboru Permoník vezou ze světa další medaile. Tentokrát jim „to cinklo“ na sborové olympiádě v korejském Gangneungu (Gangneung World Choir Games 2023), kde každý ze tří sborů získal ocenění.

Karvinský pěvecký sbor Permoník získal na sborové olympiádě v Koreji dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. | Foto: Foto: se svolením KS Permoník

Mužský komorní sbor získal ve velmi silné konkurenci stříbrnou medaili v kategorii 3 - Youth choirs (Mládežnické sbory), Koncertní sbor zlatou v kategorii 18 - Musica contemponarea (Současná hudba) a Smíšený sbor také zlatou medaili v kategorii 28 - Scenic folklor (Scénický folklor).

Proč bychom se netěšili… aneb Permoník slaví

Jedním z netradičních zážitků byl koncert Permoníku v prostorách gangneungského vlakového nádraží. Byla to nutná improvizace, protože se kvůli špatnému počasí a větru nemohlo vystupovat na pláži, jak bylo původně plánováno. Možná i díky netradičnímu prostředí měl koncert opravdu přátelskou a uvolněnou atmosféru.

Šťastnou cestu, Permoník z Karviné vyráží do USA, opět zazpívá v Carnegie Hall

„Je to něco, co jsme ještě nezažili. Je to velké. Konkurence je obrovská. Ale atmosféra je moc přátelská, především korejské sbory jsou úplně nadšené, že se s námi můžou vyfotit. A ať už to dopadne jakkoliv, tak budeme mít zážitky, které nám nikdo nevezme,“ svěřila se den před posledním vystoupením jedna ze členek souboru Jana Charvotová.

Po skončení soutěže se úspěšní sboroví zpěváci vydali ještě krátce poznávat korejskou kulturu. Do Karviné se vrátí v pondělí 10. července.