Zaplněné Masarykovo náměstí sledovalo v pátek v podvečer vystoupení kapely Jelen, která přes problematickou situaci kvůli čtvrtečnímu masakru na filozofické fakultě v Praze, odehrála své plánované vystoupení na karvinském vánočním jarmarku. Sám zpěvák Jindra Polák přiznal, že zvažovali, jak situaci řešit, ale nakonec se rozhodli přece jen zahrát.

Karviná, členové kapely Jelen po vystoupení zapálili svíčky na pietním místě před zámkem | Video: Deník/Tomáš Januszek

„Bylo to těžké rozhodování, ale po poradě s organizátory jsme se rozhodli, že v Karviné zahrajeme. To, co se stalo, je strašná tragédie, nicméně hudba má lidi spojovat, proto jsme se rozhodli v lehce pietním duchu našim fanouškům udělat radost,“ řekl Polák. Před začátkem vystoupení požádal o minutu ticha za 14 obětí čtvrteční tragické události.

Střelba v Praze. Města na Karvinsku mění vánoční program a vyjadřují pietu

Po vystoupení kapela nepořádala autogramiádu, ani fotografování s fanoušky a namísto toho uctila společně s desítkami přítomných památku zemřelých v Praze na náměstí Jana Palacha zapálením svíček na pietním místě před zámkem Fryštát. Společně s nimi zapálil svíčku na připomínku obětí čtvrtečního masakru také náměstek primátora Andrzej Bizoń.

"Děkujeme vám všem za krásný večer, byť se smutných konturách čtvrtečních pražských událostí. Vážíme si toho a prosím, buďme v duchu s pozůstalými po obětech," řekl na závěr frontman kapely Jelen Jindra Polák.